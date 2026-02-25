Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

25 feb 2026 Actualizado 13:34

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast

Autoridades mantienen monitoreo a crisis humanitaria en el Catatumbo

Son 98.142 desplazados por la violencia

Ejército en la zona del Catatumbo

Ejército en la zona del Catatumbo

Cúcuta

Las autoridades en Norte de Santander entregaron un nuevo informe sobre la crisis humanitaria en el Catatumbo después de catorce meses de violencia.

Un nuevo reporte advierte que en la zona norte del departamento 98.142 personas han sido victimas del desplazamiento y 283 se encuentran confinadas.

Durante los enfrentamientos entre los grupos ilegales farc y el Eln se han registrado 171 homicidios, 152 particulares, seis firmantes de paz, tres lideres sociales y diez menores de edad.

Así mismo se revela que durante estos hechos violentos ochenta miembros de la fuerza pública entre soldados y policías han resultado heridos, como también sesenta y siete personas han resultado lesionadas en municipios como Tibú, Teorama, San Calixto, El tarra y Convención.

Se mantienen seis firmantes de paz desaparecidos y se han registrado e198 entregas voluntarias de actores armados, 144 han sido sometidos, 10 miembros del Eln se han desmovilizado y 44 menores de edad regresaron a la vida civil.

En los hechos que se han venido presentando durante estos meses, desafortunadamente 19 miembros de las fuerzas militares han perdido la vida, 11 militares y ocho polícias.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir