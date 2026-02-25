Autoridades mantienen monitoreo a crisis humanitaria en el Catatumbo

Cúcuta

Las autoridades en Norte de Santander entregaron un nuevo informe sobre la crisis humanitaria en el Catatumbo después de catorce meses de violencia.

Un nuevo reporte advierte que en la zona norte del departamento 98.142 personas han sido victimas del desplazamiento y 283 se encuentran confinadas.

Durante los enfrentamientos entre los grupos ilegales farc y el Eln se han registrado 171 homicidios, 152 particulares, seis firmantes de paz, tres lideres sociales y diez menores de edad.

Así mismo se revela que durante estos hechos violentos ochenta miembros de la fuerza pública entre soldados y policías han resultado heridos, como también sesenta y siete personas han resultado lesionadas en municipios como Tibú, Teorama, San Calixto, El tarra y Convención.

Se mantienen seis firmantes de paz desaparecidos y se han registrado e198 entregas voluntarias de actores armados, 144 han sido sometidos, 10 miembros del Eln se han desmovilizado y 44 menores de edad regresaron a la vida civil.

En los hechos que se han venido presentando durante estos meses, desafortunadamente 19 miembros de las fuerzas militares han perdido la vida, 11 militares y ocho polícias.