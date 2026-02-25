Armenia y Quindío hacen presencia en la vitrina turística de Anato con 47 empresarios

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

El departamento del Quindío estará presente en la 45ª Vitrina Turística de la ANATO 2026, que se realizará del 25 al 27 de febrero en Corferias, Bogotá.

Esta edición tendrá como destino internacional invitado de honor al Caribe Mexicano y como departamento invitado especial a Córdoba, fortaleciendo el intercambio comercial y la integración regional.

En este contexto estratégico, el gobierno departamental estará acompañando a 47 empresarios que representarán la diversidad y calidad de la oferta turística de la región.

La secretaria de Turismo, Industria y Comercio, Juana Camila Gómez Zamorano, explicó que, en el marco de la implementación del Plan de Marketing Turístico Departamental, este año se ha apostado tanto al diseño conceptual del stand como al fortalecimiento de productos estratégicos como el turismo de naturaleza, el turismo cultural, el turismo deportivo, el segmento MICE, la diversión a través de parques temáticos y nuevas experiencias innovadoras que complementan la tradición cafetera.

Alcaldía de Armenia

La Alcaldía de Armenia inició su participación en la versión 45 de ANATO, la vitrina turística más importante del país y una de las más reconocidas del continente, con el propósito de posicionar la ciudad como destino competitivo y generar nuevas oportunidades de negocio para el sector.

El stand de Armenia informó la Secretaría de Desarrollo Económico, incluye turismo de naturaleza, cultura, gastronomía, salud, bienestar y experiencia, destacando las 6 rutas desarrolladas por este despacho municipal, como resultado de la implementación de la estrategia Armenia 24.

Comfenalco Quindío

Con un completo portafolio de servicios turísticos para visitantes nacionales y extranjeros, Comfenalco Quindío participa en la Vitrina Turística de Anato 2026, que celebra su edición número 45 en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones, Corferias, en Bogotá, del 25 al 27 de febrero.

A través del Complejo Turístico y Deportivo Soledén y su Agencia de Viajes, la Caja de Compensación Familiar, Comfenalco, Quindío sostendrá importantes reuniones estratégicas y participará en diversos eventos dentro del recinto ferial.