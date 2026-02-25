Alcalde Dumek Turbay posesiona nuevos delegados de Consejos de Juventudes de las tres localidades

En un acto institucional cargado de diálogo y visión de futuro, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, posesionó a los nuevos delegados de consejos distritales de Juventudes, quienes representarán a las tres localidades de la ciudad y actuarán como puente entre los jóvenes y el Gobierno Distrital.

Los nuevos delegados de Consejos son, Esteban Gabriel Álvarez Lacayo, delegado por la Localidad Histórica y del Caribe Norte; Sofía Castellón Sayas, delegada por la Localidad de la Virgen y Turística; y Jaime Elías González Ricardo, delegado por la Localidad Industrial y de la Bahía.

Los Consejos de Juventudes, integrados por jóvenes entre los 14 y 28 años y con 17 miembros por Localidad, cumplen un papel fundamental como representantes de esta población, promoviendo el diálogo, la concertación y la vigilancia de las políticas públicas en áreas clave como educación, salud mental, empleabilidad, vivienda, cultura, deporte, ambiente, paz, convivencia y participación.

Durante su intervención, el alcalde destacó que actualmente Cartagena cuenta con 47 productos de política pública de juventud, enfocados en educación, empleabilidad, salud, cultura y deporte, participación, ambiente y paz, como garantía para los derechos y deberes fundamentales de los jóvenes.

“Con los jóvenes siempre trato de conversar de la actualidad, de lo que necesita la ciudad. Siempre es algo genuino, fogoso y sobre todo con liderazgo. Lo que hacemos en Cartagena es un trabajo de futuro y avance, queriendo que la ciudad sea distinta”, expresó el mandatario.

El alcalde Dumek Turbay señaló que, durante los últimos años, la conversación pública en la ciudad estuvo fracturada y sin elementos reales de transformación, y que hoy la prioridad es generar espacios de diálogo auténticos que permitan abrir oportunidades reales para la juventud

.“La conversación de los jóvenes hoy es la posibilidad de tener oportunidades y cómo nosotros podemos generar espacios de diálogo. Mucha de la infraestructura educativa que hoy estamos recuperando es producto de mesas de diálogo con jóvenes”, afirmó.

Asimismo, aseguró que desde su gobierno se están impulsando transformaciones concretas en sectores como el deporte, la educación y lo social, demostrando que desde lo público sí es posible cambiar historias cuando se hacen las cosas con acierto y compromiso.

“Hoy ustedes entran a ser parte de los líderes más reconocidos de la ciudad. La idea es que su visión vaya de la mano con una Cartagena llena de oportunidades e igualdad, y que sean un puente de diálogo entre los jóvenes y el Distrito para identificar dónde debemos actuar”, puntualizó el alcalde Turbay.

Finalmente, el mandatario reiteró que el segundo tiempo de su gobierno estará enfocado en los niños, los jóvenes, los adultos mayores y los emprendedores, destacando que el desarrollo de Cartagena no depende únicamente de un alcalde, sino de un trabajo conjunto que convierta a la administración en motor real de transformación social.

Los nuevos consejeros por su parte expresaron su agrado y orgullo de pertenecer a Cartagena, una ciudad que ha mostrado un avance significativo y quieren trabajar de la mano con el distrito.

“Trabajar por Cartagena, por el futuro de la ciudad, por el avance y por supuesto por nosotros los jóvenes, nosotros como voceros de todos en Cartagena, nos llega de orgullo, nos hace pensar que podemos estamos en el camino correcto y con la administración correcta.

El alcalde ha sacado adelante la ciudad y tiene constante diálogo con los jóvenes y eso es importante para el futuro de la ciudad”, expresó Jaime González consejero de juventudes de la localidad 3.

Con esta posesión, la Alcaldía de Cartagena fortalece la participación juvenil como herramienta estratégica para construir una ciudad más incluyente, equitativa y con mayores oportunidades para todos.