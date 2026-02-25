300 Hombres y mujeres de la Armada garantizan seguridad durante ICARRD +20 en Cartagena

En el marco del Plan “Ancla Heroica” en el Distrito de Cartagena, la Armada de Colombia a través de las unidades de la Fuerza Naval del Caribe, ha dispuesto un amplio dispositivo de seguridad por tierra y mar que permita el normal desarrollo de la Segunda Conferencia Internacional Reforma Agraria y Desarrollo Rural que reúne a gobiernos y organismos internacionales.

En ese sentido, se han desplegado cerca de 300 hombres y mujeres que tripulan medios Navales, Aeronavales y de Infantería de Marina para monitorear las 24 horas del día los principales corredores viales, muelles, activos estratégicos y escenarios de concentración donde están presentes las delegaciones internacionales.

Y en coordinación con la Policía Nacional, otras instituciones del Estado y autoridades del Distrito de Cartagena se instaló un Puesto de Mando Unificado –PMU-, para controlar y atender de manera inmediata cualquier situación que represente un riesgo para el normal desarrollo del evento.

Algunos de los componentes y unidades que hacen parte de la Fuerza Naval del Caribe son: el Batallón de Infantería de Marina No.12, el Gaula Militar de Bolívar, medios aeronavales, Unidades de Guardacostas y de superficie.

La Armada de Colombia a través de la Fuerza Naval del Caribe de manera coordinada con la Policía Nacional y en articulación con otras entidades del Estado, continuarán aunando esfuerzos que permitan que Cartagena se siga posicionando como un destino de eventos de talla internacional.