Víctimas exigieron que se conozca quiénes fueron los determinadores del magnicidio de Miguel Uribe

Justicia

El abogado Víctor Mosquera, en representación de la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, le exigió a la Fiscalía General de la Nación que establezca quiénes fueron los determinadores del asesinato.

Mosquera señaló que, con la sentencia de Katherine Andrea Martínez Martínez, alias ‘Gabriela’, “el Estado colombiano ha reconocido judicialmente la existencia de una estructura criminal organizada que planeó y ejecutó el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay”.

En contexto: Magnicidio de Miguel Uribe: condenan a alias ‘Gabriela’ a 21 años y 2 meses de prisión

También señaló que el atentado fue planeado y ejecutado por una empresa criminal que “operó por precio y con una finalidad política”.

El apoderado de las víctimas en el caso destacó la labor de la Fiscalía en la investigación, que tiene nueve procesados y a la más reciente condenada, Katherine Andrea Martínez Martínez, alias ‘Gabriela’.

“Reconocemos el trabajo técnico y estructural de la Fiscalía General de la Nación, así como la decisión firme, independiente y jurídicamente sólida de la juez de conocimiento. Esta condena constituye un primer paso relevante en la dirección correcta”, señaló Mosquera.

Lea también: Esta es la sentencia condenatoria contra alias ‘Gabriela’ por el magnicidio de Miguel Uribe

Deben caer todos

El abogado de las víctimas señaló que “el propio fallo describe la existencia de mando, dirección y financiación dentro de la organización criminal. Nuestra obligación, como representantes de las víctimas, es exigir que se avance hasta los determinadores, instigadores y financiadores”.

Por último, “reiteramos con absoluta determinación que impulsaremos todas las acciones jurídicas necesarias para que se produzcan capturas, imputaciones y condenas contra cada uno de los autores intelectuales y responsables de la dirección criminal de este magnicidio”.