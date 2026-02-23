Esta es la sentencia condenatoria contra alias ‘Gabriela’ por el magnicidio de Miguel Uribe

Justicia

Caracol Radio conoció la sentencia de 16 páginas con la que la juez primera Penal Especializada de Bogotá condenó a 254 meses, es decir, 21 años y 2 meses de prisión a Katherine Andrea Martínez Martínez, alias ‘Gabriela’, por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en la tarde del sábado 7 de junio en el parque El Golfito, del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

En la tarde de este lunes 23 de febrero fue condenada la única mujer que, hasta ahora, ha sido procesada por el atentado que le cobró la vida al congresista de 39 años.

En la sentencia condenatoria de 16 páginas, que fue producto de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, se estableció el papel que jugó alias ‘Gabriela’ y cuál fue su participación en la planeación del atentado que conmocionó al país.

Martínez Martínez reconoció su participación en el ataque sicarial y describió el rol que jugaron los demás integrantes de la organización criminal “plata o plomo”.

Transportó el arma que le causó la muerte a Miguel Uribe

“Katerine Andrea Martínez Martínez, junto con William Fernando González Cruz y Harold Daniel Barragán Ovalle, ejecutaron el asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador en ejercicio y precandidato presidencial, para lo que se empleó un arma de fuego tipo pistola marca Glock, sin permiso y modificada para aumentar su letalidad, con apoyo de medios motorizados”, se lee en uno de los apartes de la sentencia.

La planeación del crimen se dio a través de un grupo de WhatsApp.

La investigación de la Fiscalía reveló que, mediante un grupo de WhatsApp, se ultimaron los detalles para perpetrar el crimen.

“La coordinación, según se expuso, se efectuó mediante un grupo de WhatsApp denominado ‘plata o plomo’. Se vinculó a un menor de edad, JSRC, como ejecutor material, además de Carlos Eduardo Mora González Ardila, Cristian Camilo González Ardila y Katerine Andrea Martínez Martínez”.

Conducción del vehículo y el requisito clave para la selección del sicario

La Fiscalía logró rastrear el movimiento del vehículo en el que se transportó el arma, que quedó grabado en las cámaras de seguridad localizadas por los investigadores del CTI y de la Policía Nacional, quienes participaron en la recolección de los elementos materiales probatorios tras el atentado.

De acuerdo con el ente acusador, la selección del sicario era clave: tenía que ser un menor de edad para evadir la justicia.

“Se asignó a Carlos Eduardo Mora González Ardila la conducción de un vehículo Chevrolet Spark de placas JPF-026 para el reconocimiento del lugar, la coordinación del suceso y la eventual huida del menor; a Katerine Andrea Martínez Martínez, el transporte y suministro del arma de fuego y apoyo en labores de logística; y a Cristian Camilo González Ardila la extracción del menor tras el ataque, previendo que el ejecutor tuviera entre 14 y 15 años para evitar su internamiento en cárcel de adultos”.

¿Qué pasó dos días antes del atentado?

La Fiscalía concluyó que el viernes 6 de junio de 2025 hubo un reconocimiento previo del parque El Golfito, en el barrio Modelia de la ciudad de Bogotá.

Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’, habría coordinado el atentado.

“El 7 de junio de la misma anualidad, Elder José Arteaga Hernández coordinó la operación: el menor fue transportado en motocicleta de placas SBP 25E y, en el vehículo JPF-026, la procesada entregó el arma a Elder José Arteaga Hernández, quien a su vez se la suministró al menor, que luego ingresó al parque, seguido a corta distancia por Elder José Arteaga Hernández y Katerine Andrea Martínez Martínez, mientras Carlos Eduardo Mora González aguardaba instrucciones”, señala la sentencia, que se basó en la investigación de la Fiscalía.

El arma estaba acondicionada para disparar en ráfaga; la orden, hacerlo a la cabeza: juez

Mientras la juez sustentaba su decisión de avalar el preacuerdo con el que alias ‘Gabriela’ admitió su participación en el magnicidio a cambio de ser condenada a 21 años y dos meses de prisión, relató un detalle no menor de la investigación de la Fiscalía: el arma había sido acondicionada para disparar en ráfaga y la orden que habría impartido alias ‘El Costeño’ al menor sicario fue “disparar a la cabeza”.

“Durante el acto público, el menor disparó a la víctima a las 17:20 horas, causándole lesiones que derivaron en su muerte el 11 de agosto de 2025; el ejecutor huyó, pero fue capturado poco después, frustrándose la extracción prevista. Se indicó que Elder José Arteaga Hernández y Katerine Andrea Martínez Martínez se retiraron a pie y fueron recogidos por William Fernando González Cruz en el vehículo NAB-202, ocultándose luego y adoptando medidas para dificultar el rastreo”, se lee en la sentencia.

Según la Fiscalía, la causa del crimen habría sido la condición de senador y de precandidato presidencial.

La tesis del ente acusador y que fue corroborada por alias ‘Gabriela’, fue que ella “hizo un aporte consciente al plan al suministrar el arma”.

