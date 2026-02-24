Unidad de Víctimas entregó kits e insumos para reinserción económica en Santander y Bolívar

Durante una jornada territorial liderada por la directora general, Alix Aguilar, de la Unida de Víctimas, se realizó la entrega de dotación e insumos para fortalecer diferentes líneas de negocios en el Puerto Petróleo. Las ayudas beneficiaron a personas permitiéndoles potenciar emprendimientos como cafeterias, papelerías, tiendas de abarrotes, panaderías, peluquerías, restaurantes, comidas rápidas y confecciones.

La iniciativa beneficio a 51 familias de Barrancabermeja, a través de los Esquemas Especiales de Acompañamiento Familiar esto buscando garantizar un arraigo digno y autosostenible, entregando recursos que impulsen la generación de ingresos para que las víctimas logren su estabilización socioeconómica.

Posteriormente, la agenda continuó en el sur de Bolivar, específicamente en Santa Rosa, donde se entregaron 100 kits de ropa nueva a la Asociación de Desplazados (ADESAN). Durante este espacio se desarrollaron diálogos sobre los retos de la atención integral y la necesidad se seguir garantizando los derechos de las poblaciones que aun enfrentan situaciones de violencia.

La Directora General (e) destacó que estas acciones “no solo representan una inversión económica, sino un paso firme hacia la autonomía y la reconstrucción digna de proyectos de vida de las víctimas del territorio.” afirmó Alix Aguilar.