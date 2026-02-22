Comerciantes de La Alejandría y el Ejército Nacional reunen ayudas humanitarias para Córdoba

Comerciantes de La Alejandría y el Ejército Nacional entregaron ayudas humanitarias para Córdoba. / Foto: Ejército Nacional.

Norte de Santander

El Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º2, el Batallón de Policía Militar N.º30 y el Centro Comercial Alejandría de la ciudad de Cúcuta, adelantaron una jornada de recolección de ayudas humanitarias para las personas damnificadas por el frente frío, en el departamento de Córdoba.

Uniformados de acción integral junto con la administración del centro comercial recorrieron cada pasillo para invitar a comerciantes y clientes a donar.

“Agradecemos a la comunidad en general, al centro comercial La Alejandría, comerciantes y visitantes, por unirse a esta noble causa”, indicó el Mayor Steven Cabrera, Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.2

Y es que la respuesta de la comunidad fue positiva, lográndose recolectar más de 1.500 unidades de ayudas humanitarias.

“Estamos haciendo un pequeño aporte para las personas damnificadas por las lluvias. Gracias al Ejército por liderar esta jornada y ayudar a la población en el departamento de Córdoba”, dijo una de las comerciantes.

Ropa para bebés, niños y adultos, colchonetas, calzado, suplementos multivitamínicos y alimentos, se lograron recolectar durante la jornada social.