Un cabecilla del frente 36 fue judicializado por ordenar el crimen de un concejal en Antioquia

Antioquia

Elkides de Jesús Piedrahita Velásquez, alias “Richard” o “Manaty”, fue capturado en el mes de noviembre de 2025 en la capital antioqueña y sería un presunto cabecilla del frente 36. Desde esa fecha está privado de la libertad, pero recientemente se le imputó el homicidio del concejal de San Andrés de Cuerquia Juan Camilo Espinosa Vanegas , hecho ocurrido en junio del mismo año en el municipio de San Andrés de Cuerquia.

Según la fiscalía, alias Richard habría ordenado el crimen del líder social. Recalcó que se debía ubicar a un menor de edad para que cumpliera la orden, a quien se le entregó un arma de fuego. Lo cual ocurrió y consternó. El cabecilla sería el autor intelectual del homicidio del concejal que tenía una discapacidad .

“Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación le imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas; además de utilización de menores en la comisión de delitos. El procesado no aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en el centro carcelario en el que permanece privado de la libertad por otra investigación a la que fue vinculado anteriormente”, informó la fiscalía sobre el procesado.

Además, cabe recordar que por este crimen ya había sido aprehendido el menor presuntamente responsable de disparar contra el corporado, quien actualmente tiene medida de internamiento preventivo en centro especializado.