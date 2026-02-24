Shakira regresa a las Pirámides de Giza con un concierto histórico el 7 de abril de 2026

Shakira confirmó que ofrecerá un concierto monumental frente a las Pirámides de Giza el próximo 7 de abril de 2026, como parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La presentación se proyecta como uno de los eventos musicales más importantes del año, no solo por la relevancia histórica del escenario, sino por el regreso de la cantante a un lugar donde ya hizo historia en 2007 durante su Oral Fixation Tour, cuando reunió a más de 100.000 asistentes en una noche recordada por la magnitud del espectáculo y su fusión cultural entre sonidos árabes y latinos.

El anuncio generó una ola de entusiasmo entre seguidores, medios internacionales y promotores musicales. La actuación en Giza será una de las fechas más simbólicas de la gira; un evento que marca el reencuentro de la artista con un espacio que forma parte esencial de su recorrido artístico y de la memoria colectiva de sus fanáticos.

Según los organizadores, el concierto contará con una producción especial a cargo de Venture Lifestyle, promotora reconocida por llevar espectáculos de gran escala a la región.

Shakira compartió un video haciendo un recorrido en el lugar donde se hará el concierto:

SHAKIRA EN EGIPTO CORTESIA SONY BMG MUSIC / SHAKIRA EN EGIPTO CORTESIA SONY BMG MUSIC

Este recital no solo destaca por el valor histórico del lugar, sino también por el momento artístico que vive Shakira. Su gira mundial ha roto récords, incluyendo el reconocimiento como la gira latina más exitosa de la historia, superando los 421 millones de dólares en recaudación y más de 3.3 millones de asistentes alrededor del mundo. La parada en Egipto se posiciona así como una pieza clave dentro de una ruta internacional que también incluye presentaciones en México, Jordania, India, Brasil y Emiratos Árabes.

Además, el regreso de Shakira a este escenario no solo representa una cita musical, sino un puente cultural. La artista ha logrado consolidar una conexión única con el público de Medio Oriente gracias a su estilo híbrido, que entrelaza ritmos latinos con influencias árabes, una mezcla que ha definido varias de sus interpretaciones más recordadas, como “Ojos Así”, con la que hizo vibrar Giza en 2007.