Santa Fe vs. Nacional: Fecha, horario y cómo ver en la Liga colombiana

Independiente Santa Fe y Atlético Nacional se enfrentarán este miércoles 25 de febrero en partido aplazado por la quinta jornada de la Liga BetPlay en el estadio El Campín de Bogotá. Los dos equipos llegan tras victorias importantes, los locales ante Junior de Barranquilla y los visitantes ante Alianza.

Sin embargo, el encuentro los reúne en momentos diferentes para los dos equipos. Nacional, cuarto y clasificado entre los ocho mejores y con rendimiento en alza. Santa Fe, en el puesto 12 con apenas 10 puntos y con dificultades para encontrar su identidad de juego.

Por eso, espera que, como ante Junior, el encuentro ante los dirigidos por Diego Arias sea otra ocasión para levantar el nivel y volver a sumar de tres. Mismo objetivo que tendrá el equipo verde para afianzarse en los primeros lugares.

¿Cuándo y a qué hora será el partido entre Santa Fe y Nacional?

El partido entre Santa Fe y Nacional será este miércoles en el estadio El Campín de Bogotá y comenzará a las 7:00 p.m. y el árbitro central será Diego Ulloa.

¿Por dónde ver el partido entre Santa Fe y Nacional?

El partido se podrá ver por la señal cerrada de Win Sports + y también podrá seguirlo por el minuto a minuto y el Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Posibles Alineaciones:

Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo, Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Iván Scarpeta, Cristian Mafla, Daniel Torres, Yeicar Perlaza, Omar Fernández Frasica, Yilmar Velásquez, Edwin Mosquera y Hugo Rodallega.

DT: Pablo Repetto

Nacional: David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Matheus Uribe; Brayan Rodríguez, Juan Rengifo, Andrés Sarmiento; Alfredo Morelos.

DT: Diego Arias.