Recuperan gasolina del Poliducto del Cesar
Operativo de las autoridades permite ubicar 9 mil galones de gasolina
Cúcuta
En el municipio de El Zulia sobre el área metropolitana de Cúcuta miembros de la policía nacional y el Ejército Nacional recuperaron 9.000 galones de gasolina.
Las autoridades revelaron que durante el procedimiento se incautó material logístico utilizado para el hurto y transporte ilegal de combustibles.
El hidrocarburo, perteneciente a la empresa Ecopetrol había sido sustraído ilícitamente del poliducto del departamento del Cesar.
Se estima que el combustible recuperado está avaluado en más de $180 millones, afectando de manera directa las economías criminales dedicadas a este delito.
Este resultado operacional según la Policía Nacional protege la infraestructura estratégica del país, evita graves riesgos para la comunidad y debilita las redes criminales dedicadas al hurto de hidrocarburos en la región.
Esmeralda Rojas Ortega
Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...