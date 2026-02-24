Recuperan gasolina del Poliducto del Cesar

Golpe al robo de gasolina en el AMC / Foto Ejército Nacional

Cúcuta

En el municipio de El Zulia sobre el área metropolitana de Cúcuta miembros de la policía nacional y el Ejército Nacional recuperaron 9.000 galones de gasolina.

Las autoridades revelaron que durante el procedimiento se incautó material logístico utilizado para el hurto y transporte ilegal de combustibles.

El hidrocarburo, perteneciente a la empresa Ecopetrol había sido sustraído ilícitamente del poliducto del departamento del Cesar.

Se estima que el combustible recuperado está avaluado en más de $180 millones, afectando de manera directa las economías criminales dedicadas a este delito.

Este resultado operacional según la Policía Nacional protege la infraestructura estratégica del país, evita graves riesgos para la comunidad y debilita las redes criminales dedicadas al hurto de hidrocarburos en la región.