Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

24 feb 2026 Actualizado 15:41

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast

Recuperan gasolina del Poliducto del Cesar

Operativo de las autoridades permite ubicar 9 mil galones de gasolina

Golpe al robo de gasolina en el AMC / Foto Ejército Nacional

Golpe al robo de gasolina en el AMC / Foto Ejército Nacional

Cúcuta

En el municipio de El Zulia sobre el área metropolitana de Cúcuta miembros de la policía nacional y el Ejército Nacional recuperaron 9.000 galones de gasolina.

Las autoridades revelaron que durante el procedimiento se incautó material logístico utilizado para el hurto y transporte ilegal de combustibles.

El hidrocarburo, perteneciente a la empresa Ecopetrol había sido sustraído ilícitamente del poliducto del departamento del Cesar.

Se estima que el combustible recuperado está avaluado en más de $180 millones, afectando de manera directa las economías criminales dedicadas a este delito.

Este resultado operacional según la Policía Nacional protege la infraestructura estratégica del país, evita graves riesgos para la comunidad y debilita las redes criminales dedicadas al hurto de hidrocarburos en la región.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir