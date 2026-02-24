Preocupación en varios municipios de Boyacá por obras de la ANI para reforzar la red férrea

La alcaldesa de Duitama, Rocío Bernal reiteró la necesidad de intervenir 29 pasos a nivel que no cumplen con condiciones técnicas adecuadas

Duitama

Una tragedia estuvo a punto de ocurrir en Duitama cuando un vehículo particular quedó atrapado en la carrilera en el cruce de Robledales II, cuando una locomotora se aproximaba al paso a nivel.

Gracias al apoyo de varias personas fue posible levantar el carro y evitar que el tren lo arrollara.

Los alcaldes y las comunidades de Sogamoso, Duitama y Tibasosa se han quejado porque las obras de reforzamiento del corredor férreo que están haciendo contratistas de la Agencia Nacional de Infraestructura están quedando muy altos, aislando varios sectores e impidiendo la movilidad.

La Alcaldía de Duitama informó que sostuvo una reunión el viernes 20 de febrero con la Agencia Nacional de Infraestructura, la Gobernación de Boyacá y municipios del corredor para hacer seguimiento al proyecto de modernización Bogotá - Belencito.

La alcaldesa de Duitama, Rocío Bernal reiteró la necesidad de intervenir 29 pasos a nivel que no cumplen con condiciones técnicas adecuadas y solo seis están formalmente habilitados.

“Hay cruces sin suficiente señalización, barrios divididos por la vía y accesos hospitalarios comprometidos. Esto no es una discusión abstracta, es un riesgo cotidiano”, advirtió la alcaldesa que pidió soluciones.

“Regularización integral de los pasos, intervenciones inmediatas en seguridad vial, pasos a nivel y una de ruta clara que permita integrar el corredor férreo con el desarrollo urbano”.

El 17 de enero de 2026 un vagón del tren de carga se soltó estrelló un carro y le provocó la muerte a Jessica Milena Gimbüell Barbosa de 26 años y quien estaba embarazada.