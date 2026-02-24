Policía resulta herido al frustrar hurto en Sardinata, Norte de Santander

Cúcuta

Un procedimiento adelantado por funcionarios de la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC) de Sardinata terminó con un subintendente herido y un hurto frustrado en zona rural de este municipio.

El caso se registró en la mañana de este martes en el sector La Chacona, sobre la vía nacional que comunica a Sardinata con Cúcuta, cuando los uniformados se desplazaban para adelantar actividades propias de policía judicial.

En medio del trayecto, los investigadores se percataron de que en la carretera se estaba perpetrando un hurto, por lo que decidieron intervenir de manera inmediata.

Durante el procedimiento se produjo un intercambio de disparos y resultó lesionado el subintendente Jesús Orlando Gelves Viviescas, quien recibió un impacto de arma de fuego en la pierna derecha, con orificio de entrada y salida.

El uniformado fue auxiliado y trasladado al hospital de Sardinata, donde recibió atención médica. Según el parte oficial, la herida no reviste gravedad y el funcionario se encuentra estable y fuera de peligro.

En el lugar de los hechos las autoridades lograron la incautación de un arma de fuego que estaría en poder de los delincuentes, así como una motocicleta y un bolso que harían parte de los elementos utilizados para la comisión del delito.

Uno de los presuntos responsables logró huir del sitio y, de acuerdo con la información preliminar, estaría herido.

A esta hora se adelanta un operativo de búsqueda en la zona con el fin de ubicarlo y ponerlo a disposición de la autoridad competente.