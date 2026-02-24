Pasto estará presente en ANATO, la vitrina de turismo más importante de Colombia

Pasto-Nariño

Una vez más Pasto, será protagonista en la Vitrina Turística de ANATO, que se realiza en Corferias en la ciudad de Bogotá, entre el 25 y el 27 de febrero. En este encuentro considerado como el más importante del sector turístico en Colombia, se presentará una oferta integral para posicionar el sur de Colombia como un destino auténtico, competitivo y lleno de experiencias memorables.

“Llegaremos para mostrar nuestra fuerza cultural, la riqueza natural, el turismo religioso y la gastronomía que nos identifican como territorio”: aseguró el alcalde de Pasto, Nicolás Toro Muñoz, quien desde la administración municipal viene impulsando el turismo como motor de desarrollo económico, generación de empleo y dinamización empresarial, para proyectar a Pasto en el panorama turístico nacional e internacional.

El mandatario aseguró que el stand de Pasto ha sido concebido como una experiencia sensorial y emocional que permitirá a empresarios, operadores y compradores nacionales e internacionales conectarse con la identidad del destino a través de componentes como:

- La fuerza cultural del Carnaval de Negros y Blancos, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

- La riqueza natural de la Laguna de la Cocha y sus escenarios de ecoturismo.

- El turismo religioso y patrimonial que une tradición, historia y espiritualidad.

-La gastronomía tradicional y cocina de origen como expresión de identidad.

-Una oferta integral de servicios turísticos preparada para recibir visitantes nacionales e internacionales.

“Porque Pasto no se cuenta... se vive”, es el lema de este año. “Cada elemento del stand narrará la historia de un territorio que honra sus raíces mientras proyecta su futuro”: agregó Toro Muñoz.

La participación de Pasto en ANATO estará acompañada por empresarios del sector gastronómico, operadores turísticos, agencias de viajes, transporte y alojamiento, entre otros.

El proceso es liderado por la Alcaldía de Pasto en alianza con ACOPI, Corpocarnaval y FONTUR Colombia. Durante la feria, se promoverán alianzas estratégicas, relaciones comerciales y nuevas oportunidades para atraer visitantes nacionales e internacionales.

La muestra de Pasto estará en el stand 104, en el Pabellón 3, nivel 2 de Corferias.