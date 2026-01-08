Carnaval de Negros y Blancos de Pasto en imágenes: ¿Cuáles fueron los ganadores?

Pasto - Nariño

El Carnaval de Negros y Blancos de Pasto 2026 volvió a tomarse las calles como un gran escenario de cultura, identidad y memoria, Pese a las lluvias que obligaron a ajustar la logística y retrasar el inicio del Desfile Magno, la fiesta se desarrolló con normalidad y dejó un balance artístico muy positivo.

En total, el desfile contó con 107 propuestas inscritas, distribuidas en cinco categorías: Disfraz Individual, Murga, Comparsa, Carro Alegórico y Carroza, de ese número, 84 correspondieron a disfraces, murgas y comparsas, además de 10 carros alegóricos y 13 carrozas, que cerraron el recorrido con estructuras monumentales y puestas en escena de gran formato.

Las propuestas ganadoras

La carroza Indomable “Mujer Guerrera”, creada por el artista pastuso Oscar Fernando Ruano Luna, se quedó con el primer lugar del Desfile de Carrozas del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto 2026 | Foto: Corpocarnaval / Neverson-Anyjah Heatley III Ampliar

En la modalidad Carroza, el primer lugar fue para Indomable “Mujer Guerrera”, del artista Oscar Fernando Ruano Luna. La obra rindió homenaje a las mujeres como guardianas de la vida, la memoria y la cultura, inspirándose en el continente africano como cuna de la humanidad. A través de figuras femeninas, animales espirituales y símbolos ancestrales, la carroza transmitió un mensaje de resistencia, transmisión de saberes y fuerza femenina como eje de la historia de los pueblos.

El Carro Alegórico “PárAmor”, creado por el artista pastuso Neyder Muss Insuasty, obtuvo el primer lugar en la modalidad Carro Alegórico del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto 2026 | Foto: Corpocarnaval / Neverson-Anyjah Heatley III Ampliar

El Carro Alegórico ganador fue PárAmor, de Neyder Muss Insuasty, una propuesta que unió los conceptos de páramo y amor para exaltar el agua como origen de la vida. El dragón, figura central de la obra, representó la fuerza de los ríos que nacen en las montañas, mientras que los elementos naturales y míticos reforzaron el llamado a proteger los ecosistemas y la memoria ambiental del territorio.

El disfraz individual “El Soberado”, creado por el artista ipialeño Jesús Santiago Bastidas Terán, se alzó con el primer lugar en la modalidad Disfraz Individual del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto 2026 | Foto: Corpocarnaval / Neverson-Anyjah Heatley III Ampliar

En Disfraz Individual, el primer lugar lo obtuvo El Soberado, creado por Jesús Santiago Bastidas Terán. La propuesta convirtió el altillo tradicional de la casa nariñense en un símbolo vivo de memoria familiar, fuego y palabra. El disfraz evocó la tulpa, el humo, los guardianes nocturnos y los objetos del hogar como patrimonio cotidiano que sostiene la identidad cultural del sur andino.

La comparsa Ríe Carnaval se quedó con el primer lugar en la modalidad Comparsa del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto 2026 | Foto: Corpocarnaval / Neverson-Anyjah Heatley III Ampliar

En la modalidad Comparsa, el primer lugar fue para Ríe Carnaval, una propuesta creada por José Albeiro Melo Basante que exaltó la risa como una expresión esencial del Carnaval de Negros y Blancos. A través de máscaras, música y movimiento, la comparsa presentó un recorrido simbólico por las distintas etapas de la vida y por personajes tradicionales de la fiesta, resaltando la risa como un lenguaje colectivo que une generaciones, fortalece la identidad y convierte la celebración en un acto de memoria, juego y bienestar compartido.

La murga Kantoamérica obtuvo el primer lugar en la modalidad Murga Andina del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto 2026 | Foto: Corpocarnaval / Neverson-Anyjah Heatley III Ampliar

En la Murga Andina, el reconocimiento fue para Kantoamérica, con la obra Juan Chiles – La siembra del agua, dirigida por Johnny Armando Moncayo Botina. La puesta en escena se inspiró en la figura de Juan Chiles, líder ancestral del pueblo Pasto, y en el ritual de la siembra del agua como acto sagrado para la defensa del territorio y las fuentes hídricas. Música, danza y símbolos ancestrales se articularon en un mensaje de resistencia, espiritualidad y cuidado de la vida.

La murga Nueva Integración se quedó con el primer lugar en la categoría Murga de Metales y Maderas del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto 2026 | Foto: Corpocarnaval / Neverson-Anyjah Heatley III Ampliar

La Murga de Metales y Maderas tuvo como ganadora a Nueva Integración, con Son de Genoy, son del Carnaval, con el ritmo y la nota musical, bajo la dirección de Jairo Criollo Santacruz. La propuesta exaltó la identidad del corregimiento de Genoy, su historia, su relación con el volcán Galeras y la fuerza de su tradición musical. El concepto de “Son de Genoy” fue presentado como herencia de lucha, orgullo territorial y memoria colectiva que sigue viva en el carnaval.

La murga Son del Recuerdo ganó el primer lugar en la categoría Murga de Fuelles y Cuerdas del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto 2026 | Foto: Corpocarnaval / Neverson-Anyjah Heatley III Ampliar

Finalmente, en la Murga de Fuelles y Cuerdas, el primer lugar fue para Son del Recuerdo, con la obra De nuevo rugiendo en el Carnaval, dirigida por Alfonso Porfirio Rosero Arcos. El rugido del león se convirtió en metáfora de fuerza, valentía y renacer, representando el regreso de la murga y de la tradición a las calles, tras el silencio, como un acto de memoria, unión y esperanza.

¿Dónde se pueden ver las carrozas ganadoras?

Tras el desfile, las 13 carrozas y los 10 carros alegóricos quedaron expuestos en la avenida Alfonso Zambrano (sector Estadio Libertad), donde se habilitó el Pasaje Carnaval para que propios y turistas puedan apreciar de cerca las obras realizadas por los artistas y artesanos.

Este espacio estará abierto los días 7 y 8 de enero, con acceso desde la Avenida Panamericana (sector Estadio Libertad) y recorrido hasta el sector de Las Lunas, convirtiéndose en una galería a cielo abierto que prolonga la experiencia del Carnaval más allá del desfile.