24 feb 2026 Actualizado 14:02

Cartagena

Murió hombre tras recibir ataque sicarial en La María: presunto homicida fue capturado

La víctima fatal no reporta antecedentes judicial

Colprensa

Colprensa

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

En el barrio La María, sector calle 47, se presentó el homicidio de Daniel Yesid Cervantes Magallanes, de 28 años, natural de Cartagena y dedicado a oficios varios.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según lo manifestado por la comunidad, el hoy occiso se encontraba departiendo con otras personas en la parte externa de un establecimiento, cuando llega un sujeto y le dispara en varias ocasiones.

En una rápida reacción, fue capturado el presunto agresor de 21 años y puesto a disposición de la Fiscalía. La inspección técnica a cadáver realizada por la Seccional de Investigación Criminal.

