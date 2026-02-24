Murió hombre tras recibir ataque sicarial en La María: presunto homicida fue capturado

En el barrio La María, sector calle 47, se presentó el homicidio de Daniel Yesid Cervantes Magallanes, de 28 años, natural de Cartagena y dedicado a oficios varios.

Según lo manifestado por la comunidad, el hoy occiso se encontraba departiendo con otras personas en la parte externa de un establecimiento, cuando llega un sujeto y le dispara en varias ocasiones.

En una rápida reacción, fue capturado el presunto agresor de 21 años y puesto a disposición de la Fiscalía. La inspección técnica a cadáver realizada por la Seccional de Investigación Criminal.