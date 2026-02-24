Morat logra 24 sold outs en su gira mundial y anuncia el lanzamiento de “Tu Cárcel”

Morat consolida su posición como una de las agrupaciones más influyentes del pop latino actual tras alcanzar veinticuatro sold outs consecutivos en los principales mercados de Latinoamérica y España durante su gira internacional “Ya Es Mañana World Tour”.

En paralelo, la banda prepara el lanzamiento de su nuevo sencillo “Tu Cárcel”, programado para este jueves 26 de febrero, marcando un nuevo capítulo en una etapa de crecimiento sostenido.

El impacto de esta racha de recintos agotados no obedece a un impulso aislado, sino a una tendencia evidente: Morat domina la escena latinoamericana en vivo con una consistencia que pocas bandas modernas han logrado. La estrategia de la gira prioriza mercados clave —Chile, Argentina, Colombia y España— donde la respuesta del público convirtió cada anuncio en una venta total en cuestión de minutos.

Santiago de Chile, albergará uno de los hitos más llamativos de la gira, con cinco Movistar Arena completamente agotados: 8, 9, 10, 14 y 15 de septiembre de 2026. Las primeras fechas se vendieron tan rápido que la banda debió abrir nuevos conciertos para atender la demanda.

En Buenos Aires, Argentina, Morat suma cuatro Movistar Arena los días 24, 25, 26 y 29 de septiembre de 2026. Las entradas volaron en minutos, consolidando a la banda como uno de los actos internacionales más convocantes del año.

Bogotá será testigo de un logro sin precedentes para un grupo colombiano: seis fechas agotadas en el Movistar Arena (14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto de 2026). Un tramo que demuestra el peso de la banda en su propio territorio y el lugar que ocupan en la cultura musical actual.

El tramo europeo incluye Barcelona, Pamplona, Valencia, Sevilla y Madrid con una cadena de recintos de alto aforo entre el 16 y el 31 de octubre de 2026. España se ratifica como uno de los territorios más sólidos para Morat, con un público dispuesto a llenar arenas noche tras noche.

“Ya Es Mañana World Tour” deja claro que Morat ya no es solo un fenómeno contemporáneo: es una banda que está reescribiendo la posición de los proyectos latinoamericanos en el circuito global. Su crecimiento no se basa en tendencias pasajeras, sino en un repertorio sólido, una narrativa artística coherente y un posicionamiento internacional que continúa expandiéndose con cada anuncio.