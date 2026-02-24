Lote en zona norte de Cartagena ofrecido a Disney vuelve a la venta a través de la SAE

El terreno que en su momento estuvo bajo evaluación dentro de escenarios exploratorios internacionales de la multinacional The Walt Disney Company. vuelve a estar disponible en el mercado inmobiliario del país.

Se trata de Lagos de Altamira, un predio de 745,05 hectáreas ubicado en las cercanías de Cartagena, que fue recuperado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y que será ofertado próximamente a través de la plataforma Activos por Colombia, con estado “próximo en venta” y una única oportunidad de compra.

Aunque el proyecto de un eventual parque temático nunca se concretó, el solo hecho de que el terreno haya sido considerado dentro de evaluaciones internacionales de gran formato sirve hoy para dimensionar su escala y potencial.

Su ubicación estratégica, a una hora de Barranquilla y a 15 minutos de Cartagena, refuerza su atractivo para desarrollos de gran escala.

De acuerdo a la empresa del Estado, este lote se perfila como una de las oportunidades inmobiliarias más grandes disponibles actualmente en el Caribe colombiano, cuyos ingresos entrarían a las finanzas del Estado. “Su tamaño permite pensar en desarrollos integrales como complejos turísticos, zonas francas, proyectos logísticos, urbanismos de uso mixto o incluso una nueva centralidad urbana planificada”.

La apuesta comercial Abraham Karime, Gerente de Activos por Colombia, señaló que el proceso de comercialización busca atraer inversionistas con visión de largo plazo:

“Estamos hablando de uno de los activos inmobiliarios más relevantes del país por su escala y ubicación estratégica. Lagos de Altamira tiene el potencial de convertirse en un proyecto transformador para el Caribe colombiano. Nuestro objetivo es facilitar un proceso transparente que permita materializar inversiones de alto impacto regional”.

Katime destacó igualmente que la vuelta al mercado de Lagos de Altamira ocurre en un contexto en el que “Colombia intenta posicionarse como destino para inversiones transformadoras, puesto que ya despertó expectativa en el pasado para construir allí un parque temático internacional, y que nuevamente abre la posibilidad al desarrollo de proyectos estratégicos en uno de los terrenos más grandes disponibles en el Caribe”.