¿Cómo quedaron los colombianos en el UAE Tour?

Terminó el Tour de los Emiratos Árabes con el triunfo del mexicano Isaac del Toro del UAE Team Emirates. El corredor ganó la sexta etapa que terminó en Jebel Hafeet y esto le bastó para quedarse con su primer título del año. Fue una buena carrera para el colombiano Harold Tejada que se ubicó en el cuarto lugar de la clasificación general a 1 minuto y 25 segundos del ganador.

En la última etapa que terminó con un sprint masivo, el ganador fue el italiano Jonathan Milan del Lidl Trek que venció con superioridad a Erlen Blikra del Uno X y a Sam Welsford del Ineos Grenadiers. El sprinter ya había vencido también en las etapas 4 y 6 y se convirtió en el mejor en la velocidad de la carrera.

En la última etapa el mejor colombiano fue Juan Sebastián Molano que intentó meterse en el sprint final, pero no lo consiguió y al final cruzó la meta en el puesto 12 sin posibilidades de pelear por la victoria en Abu Dhabi.

¿Cómo le fue a los demás colombianos en el UAE Tour?

El cuarto puesto de Harold Tejada llegó después de un cuarto lugar en la etapa que terminó en Jebel Mobrah, uno de los recorridos más duros que se ha cumplido en el 2026 y su octavo lugar en la etapa reina en Jebel Haffet. El corredor del XDS Astana ya había estado en los Campeonatos Nacionales de Ruta en Zipaquirá.

Por su parte, Sergio Higuita, compañero de Tejada en el equipo kazajo, terminó en el puesto 33 a 7 minutos y 41 segundos. Nairo Quintana fue 34 a 7:42. El mejor ciclista del Movistar Team fue Pablo Carrillo a más de cuatro minutos.

Juan Sebastián Molano lo intentó en los sprints, pero ante el poderío de Milan no pudo ganar etapa. Su mejor puesto fue justamente el 12 que consiguió en la última etapa. Al final, terminó en el puesto 93.