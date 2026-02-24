Fue hallado el cuerpo de joven de 19 años que había desaparecido en medio del conflicto armado

En el Jardín Cementerio Universal de Medellín fue hallado el cuerpo de Neir Sánchez Gómez joven de 19 años que había desaparecido en Urabá.

La Jurisdicción Especial para la Paz confirmó el hallazgo a través de una publicación difundida en redes sociales, donde se encontraba la imagen y los datos de Neir, sus familiares lo reconocieron, lo que permitió el proceso de verificación, contacto y acompañamiento institucional.

Lea también: Hallan cuerpos de dos mujeres en Cartago, aparentemente serían Anyi Giraldo y Camila Salazar

Estas labores hicieron parte de las medidas cautelares adoptadas para proteger zonas de interés forense, en las que se presume la existencia de cuerpos de víctimas de desaparición forzada.

Su nombre aparecia en la lista de ‘Busqueda Inversa’, una estrategia de la Jurisdiccion Especial para la Paz (JEP), orientada en localizar a los familares de personas desaparecidas cuyos cuerpos ya fueron identificados, pero no reclamados.

El hallazgo

El cuerpo fue recuperado el 27 de julio de 2022, en una fosa individual, por antropólogos del Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Como parte de estas labores, fueron recuperados 183 cuerpos en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, posteriormente remitidos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que avancen los análisis técnicos y científicos necesarios para su identificación.

La publicación sobre Nair se realizó en septiembre de 2025 a las 4:45 p.m. y fue replicada por un medio de comunicación en redes sociales a las 5:10 p.m, solo 25 minutos después, se ubicó a su familia y se activo el acompañamiento necesario para avanzar hacia la entrega digna del cuerpo.

Tras el contacto y la verificación de los vínculos familiares, el encuentro se concreto en enero de este año en Apartado, Antioquia. Allí sus familiares se reunieron para despedirlo y honrar su memoria.

Le puede interesar: Medicina Legal confirma que muestras entregadas corresponden al cuerpo del cura Camilo Torres

Al mes de febrero del 2026, esta estrategia ha permitido la publicación de 108 registros, el establecimiento de contacto con 78 familiares o personas allegadas, la verificación de 15 vínculos familiares y la realización de 37 entregas dignas. Actualmente, 30 personas continúan en proceso de búsqueda de sus familares.

Este trabajo está orientado en esclarecer lo ocurrido con las personas desaparecidas en medio del conflicto armado y garantizar que las familias buscadoras encuentren respuestas, reconocimiento y apoyo en sus procesos de búsqueda y despedida.