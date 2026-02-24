‘FotoNaratón’ 2026 desde el monumento de la India Catalina en Cartagena

Febrero es el mes escogido para que la ciudad heroica sea una vez más la modelo en la FotoNaraton Iberoamericana, una actividad fotográfica que convoca de manera gratuita a todos los amantes de la fotografía.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este año la FotoNaraton se realizará el 22 de febrero desde las 3:00 pm y el punto de encuentro será el emblemático monumento de la India Catalina.

Para participar en esta importante actividad solo es necesario inscribirse de manera gratuita y cumplir con hacer fotos.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y solo deben hacerlo enwww.fotonararon.org.Antonio Alcalá, fotógrafo cartagenero es nuevamente el encargado de coordinar en Cartagena la FotoNaraton Iberoamericana.

Cabe anotar que en la FotoNaraton 2025 participaron más de 250 personas entre jóvenes, adultos mayores y niños quienes se dieron cita en el centro histórico capturando con sus cámaras miles de rincones de nuestra hermosa ciudad heroica.

“Este año, las inscripciones se encuentran abiertas y los interesados solo deben ingresar a la página de la FotoNaraton para volvernos a destacar como la ciudad con mayor número de participantes en Iberoamérica tal como lo fue en 2025.

Queremos que Cartagena se muestre en fotos ante el mundo y qué mejor oportunidad para lograrlo que la FotoNaraton 2026.

Los esperamos a todos, no es necesario asistir con cámaras especializadas ni profesionales, quienes hagan fotos con celulares también son bienvenidos en este interesante evento que promete ser de gran relevancia", manifestó Antonio Alcalá convencido de la receptividad de los cartageneros frente al evento fotográfico más importante del año.