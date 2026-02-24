Hable con elPrograma

El Pulso del Fútbol, 24 de Febrero de 2026

El Pulso del Fútbol analiza la actualidad de los jugadores en el radar de la Selección Colombia.

Juan Guillermo Cuadrado anota su primero gol con el Pisa en Serie A: casi 1.000 días sin marcar.
Teo Gutiérrez, ¿Genio incomprendido o provocador? El Pulso del Fútbol, 24 de Febrero de 2026

Teo Gutiérrez, ¿Genio incomprendido o provocador? El Pulso del Fútbol, 24 de Febrero de 2026

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la situación de orden público en México y si esto afectará el Mundial en ese país. Steven dijo: “Yo estuve preguntando y me dicen que siempre después de uno de estos actos, siempre hay unos días de tensión y luego se calma. El problema es que los malhechores hagan algo durante el Mundial”. Sobre el tema César agregó: “Es que México es un país que está pasando por un momento difícil en temas de seguridad. Y es complicado de manejar porque es el último escalón de las rutas del narcotráfico hacía Estados Unidos”.

