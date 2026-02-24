El Pulso del Fútbol, 24 de Febrero de 2026
El Pulso del Fútbol analiza la actualidad de los jugadores en el radar de la Selección Colombia.
Teo Gutiérrez, ¿Genio incomprendido o provocador? El Pulso del Fútbol, 24 de Febrero de 2026
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la situación de orden público en México y si esto afectará el Mundial en ese país. Steven dijo: “Yo estuve preguntando y me dicen que siempre después de uno de estos actos, siempre hay unos días de tensión y luego se calma. El problema es que los malhechores hagan algo durante el Mundial”. Sobre el tema César agregó: “Es que México es un país que está pasando por un momento difícil en temas de seguridad. Y es complicado de manejar porque es el último escalón de las rutas del narcotráfico hacía Estados Unidos”.
No olvide escuchar el audio del programa.
YouTube