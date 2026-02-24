El Pulso del Fútbol, 24 de Febrero de 2026

Juan Guillermo Cuadrado anota su primero gol con el Pisa en Serie A: casi 1.000 días sin marcar. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images) / Image Photo Agency

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la situación de orden público en México y si esto afectará el Mundial en ese país. Steven dijo: “Yo estuve preguntando y me dicen que siempre después de uno de estos actos, siempre hay unos días de tensión y luego se calma. El problema es que los malhechores hagan algo durante el Mundial”. Sobre el tema César agregó: “Es que México es un país que está pasando por un momento difícil en temas de seguridad. Y es complicado de manejar porque es el último escalón de las rutas del narcotráfico hacía Estados Unidos”.

