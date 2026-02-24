Corponor lidera cumplimiento de metas

Cúcuta

Con un avance físico del 97,49 % en el cumplimiento de metas para la vigencia 2025, Corponor presentó su Informe de Gestión ante la Asamblea Corporativa, en un encuentro que reunió a los alcaldes de Norte de Santander y al delegado del Gobernador, Rafael Hernán Sanín Blanco.

El Director General, Rafael Humberto Camacho, destacó que la cifra evidencia planificación, resultados y compromiso con la región, bajo la premisa de que “cuando el territorio habla, Corponor responde y en equipo conservamos lo que nos une: los recursos naturales”.

En desarrollo de la Asamblea anual, los alcaldes eligieron a sus representantes al Consejo Directivo de la Autoridad Ambiental, ellos son los alcaldes de Gramalote, Álvaro Cardozo; Cáchira, Hermán Fernando Jaime; Mutiscua, Ana Dolorez Solano; y El Zulia, Elkin Caballero.

El alcalde de Gramalote, Álvaro Cardozo, señaló que “representar a los alcaldes en el Consejo Directivo es una oportunidad para seguir construyendo desarrollo y progreso para el departamento”.

En esa línea el alcalde de El Zulia, dijo que “la entidad viene haciendo un trabajo impecable financieramente y está consolidando una gestión por la conservación de la riqueza hídrica, con acciones de resaltar en materia de descontaminación”.

Resultados:

La entidad cuenta con un Plan de Acción Cuatrienal que establece 7 líneas estratégicas, 8 programas y 21 proyectos. En la línea de Administración, Uso y Manejo del Recurso Hídrico se logró un cumplimiento del 100% en metas físicas. Se avanzó en el Plan de Manejo Ambiental de la microcuenca de la quebrada La Lejía, con caracterización biótica y socioambiental, y se analizaron 448 microcuencas en el documento técnico de priorización.

Se le hizo el seguimiento a 600 Programas para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA, y, además, se desarrollaron estudios y diseños para Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en Mutiscua y Sardinata.

En conservación, la entidad reportó la adquisición de 818 hectáreas en los PNR Santurbán Arboledas y Sisavita, en Convenio con la Alcaldía de Cúcuta. También se sembraron 50.000 plántulas y se vincularon 161 familias a Pagos por Servicios Ambientales, protegiendo 2.060 hectáreas, de 458 familias en total que conservan 7.831 hectáreas.

“En esta línea estratégica también está la atención a la fauna silvestre, en 2025 atendimos en nuestro CAV a 2.335 animales de diferentes especies y además, como parte de la articulación de acciones con los entes territoriales, se cumplieron talleres en 17 municipios para la prevención del conflicto felino humano. Y, además, se logró en un importante convenio con la Gobernación, 50 nuevas cámaras trampa para el monitoreo de especies en zonas priorizadas para la conservación”, argumentó el director Camacho.

En lo relacionado con acciones de cambio climático, se instalaron 426 estufas ecoeficientes en siete municipios, un programa exitoso que está transformando vidas y que de acuerdo con el informe de la Dirección General de Corponor, en 2026 llegará al Catatumbo.

En el marco de la gestión con comunidades indígenas, Corponor consolidó alianzas productivas y ambientales que fortalecen la seguridad alimentaria y la conservación del territorio ancestral. A través de convenios se beneficiaron 324 familias de los pueblos U’wa y Barí (resguardos Catalaura y Ñatubaiyibari). Como resultado, se establecieron 25.000 árboles de cacao (23 hectáreas) y 12.000 árboles de café (11 hectáreas) con la comunidad U’wa, así como 7.000 árboles frutales (equivalentes a 33 hectáreas) con la comunidad Barí, promoviendo sistemas productivos sostenibles, recuperación de suelos y la protección de la biodiversidad en Norte de Santander.

En la línea de Educación y Cultura Ambiental, Corponor consolidó una estrategia integral de formación y participación que impactó a miles de nortesantandereanos. Durante 2025 se desarrollaron 467 actividades en articulación con los municipios, fortaleciendo la protección del patrimonio natural y la corresponsabilidad ciudadana.

Así mismo, un total de 2.175 personas participaron en talleres sobre gestión del recurso hídrico, protección de humedales y manejo de residuos sólidos, mientras que 3.742 ciudadanos se vincularon a los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA). Además, 10.300 estudiantes y docentes recibieron acompañamiento a través de los PRAE.