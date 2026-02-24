Conferencia Internacional Tierra, Vida y Sociedad en la Universidad de Cartagena

Con un cierre marcado por reflexiones de alto nivel, concluyó este domingo la Conferencia Internacional Tierra, Vida y Sociedad, encuentro que reunió durante tres días a académicos, líderes sociales y representantes institucionales del mundo para dialogar sobre justicia agraria, soberanía alimentaria y sostenibilidad, en la Universidad de Cartagena.

El evento, organizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como antesala a la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD +20) promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), convirtió al Claustro San Agustín en un escenario de intercambio, que reunió miradas del Sur Global y de países de Europa, Asia y Norteamérica.

Durante las jornadas académicas el rector Willian Malkun Castillejo destacó el papel de la institución como escenario propositivo afirmando que “la Universidad de Cartagena es una universidad pública que entiende que su misión no termina en las aulas, sino que comienza en el territorio, si bien este un espacio de rigor científico, la conferencia no fue un encuentro para reiterar diagnósticos; sino para construir acuerdos, tejer alianzas y asumir compromisos, entendiendo que la tierra puede ser fuente de conflicto cuando se concentra y excluye, pero puede ser también la base de una sociedad más justa cuando se gestiona con equidad, participación y sostenibilidad”.

La conferencia se consolidó como un espacio que evidenció la necesidad de avanzar hacia modelos de desarrollo rural más equitativos y sostenibles. El ministro de educación, Daniel Rojas Medellín, destacó que “la educación superior y universidades como Unicartagena son un aliado indiscutible, ya que tienen una presencia territorial justo en los núcleos de la reforma agraria, y por ende una responsabilidad enorme en tanto que la oferta debe tener una pertinencia que tenga coherencia con la transformación productiva de estos territorios”.

Así, este encuentro resalta el compromiso de la institución con el desarrollo rural del departamento de Bolívar, sumándose a acciones concretas como la EPSEA UniCartagena y su trabajo articulado con la Agencia de Desarrollo Rural y las alianzas estratégicas que ha fortalecido con la FAO en Colombia en materia de sostenibilidad y seguridad alimentaria.