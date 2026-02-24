Caso Guepardo: por solicitud de refugio, se enreda la extradición a R. Dominicana de Loany Ortiz

El Ministerio de Justicia de Colombia acaba de suspender la extradición a República Dominicana de Loany Lismeiry Ortiz De Giroux, señalada de ser una de las responsables de una estafa inmobiliaria calculada en 18 millones de dólares, que dejó por lo menos 478 víctimas y está siendo investigada dentro del sonado caso Guepardo.

Ortiz es requerida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana, República Dominicana, por los delitos de lavado de activos provenientes de actividades ilícitas en concurso con asociación de malhechores, que afectaron a compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa con proyectos inmobiliarios que nunca fueron construidos.

La razón de este revés tiene que ver con una solicitud de refugio que presentó esta mujer, argumentando “riesgos contra su vida e integridad personal ante posibles amenazas y tratos degradantes en el país requirente”, razón por la cual el Gobierno colombiano ha decidido estudiar la petición.

“En aras de proteger los derechos fundamentales de la ciudadana requerida, el Gobierno nacional revocará la decisión de ordenar la entrega impartida en el artículo tercero de la Resolución Ejecutiva número 428 del 26 de noviembre de 2025, y en su lugar ordenará que se suspenda la entrega de la ciudadana dominicana Loany Lismeiry Ortiz De Giroux también conocida como Loany Lismeiry Ortiz Nova al Estado requirente, hasta tanto se surtan las etapas del procedimiento de que trata el Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1067 de 2015, Asuntos relativos a la condición de refugiad, al verificarse en este caso que esta ciudadana ostenta la calidad de solicitante de refugio y que está cobijada por el principio de no devolución”, señala la resolución del Ministerio de Justicia.

¿Qué se sabe sobre el caso ‘Guepardo’?

Según la Procuraduría General de República Dominicana, la estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de varios países, a través de la promoción de RE/MAX, al ser una empresa internacional, altamente reconocida por su credibilidad en este mercado.

En noviembre del 2025 fue capturada, también en Colombia, otra de las implicadas. Se trata de la venezolana Keylis Samahi Belfon Arismendi, señalada como una de las cabecillas de la estructura y quien, conforme a la investigación, se encargó de planificar la fuga de Loany Ortiz desde su salida de República Dominicana a Colombia, donde fue ubicada el 7 de febrero de 2025, mientras planeaba fugarse a Venezuela.

Según medios dominicanos, el caso ha dejado por lo menos 14 capturas, mientras las víctimas siguen esperando recuperar el dinero que perdieron.

