Capturan a presuntos ladrones de pasajeros de plataformas en Cúcuta. / Foto: Fiscalía.

Cúcuta.

Cuatro personas fueron judicializadas por la Fiscalía tras ser señaladas de integrar un grupo que, presuntamente, se dedicaría al hurto de pasajeros que utilizaban servicios por medio de plataformas digitales de transporte en Cúcuta.

Los capturados fueron identificado como Yilmer Jhair Blanco Blanco, Wilson Manuel Rivera Díaz, Daniel Stiven Rodríguez Sepúlveda y Nayibeth Enrique Rojas Molina.

Fue un fiscal de la Seccional Norte de Santander quien les imputó el delito de hurto calificado y agravado tras evaluar las pruebas presentadas.

En medio de las audiencias concentradas, los cuatro hombres negaron su participación de los hurtos y el juez les impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Según la investigación, en un periodo que comprende desde el 17 de abril y el 27 de septiembre de 2025, estas personas habrían participado por lo menos en 17 hurtos en las comunas 7 y 8 de la ciudad, sobre todo en sectores como el Anillo Vial Occidental, San Mateo, El Salado, El Zulia y la ciudadela Juan Atalaya-Las Américas.

En estas zonas se evidencia un mayor tráfico de transporte público tipo taxi y rutas periféricas, por lo que se les haría fácil cometer el delito.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios que fueron recopilados por la Fiscalía, los hoy judicializados utilizaban taxis y vehículos que estaban vinculados a plataformas digitales para recoger a las víctimas bajo la modalidad de colectivo por puestos.

Tan pronto los usuarios abordaban los automotores, eran conducidos a lugar apartados donde, al parecer, eran intimidados con arma de fuego.

Debido a las amenazas, los pasajeros debían entregar una suma alta de dinero en efectivo, pertenencias y, en varios de los casos, suministrar claves bancarias con el fin de realizar transferencias electrónicas desde sus cuentas.

Las detenciones fueron adelantadas por la Policía, el Ejército y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Durante los operativos fueron incautados cinco celulares de diferentes marcar y un vehículo de servicio público, el cual, estaría vinculado en la investigación.