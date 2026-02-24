Boyacá apuesta por el turismo gastronómico en ANATO 2026

Del 25 al 27 de febrero, el departamento participará en la vitrina turística ANATO 2026, que se realizará en Corferias, con una delegación de 24 empresarios que llevarán su oferta de productos y servicios turísticos. La apuesta institucional busca posicionar al territorio como un destino competitivo y fortalecer alianzas comerciales en el mercado nacional e internacional.

La secretaria de Turismo de Boyacá, Ana María Rojas, explicó que este año la estrategia estará centrada en una narrativa sensorial. «...Queremos invitar a que nos visiten en ANATO 2026, la vitrina turística más importante de Colombia. Vamos con una participación innovadora que pretende que el departamento se siga posicionando como uno de los destinos más acogedores...», afirmó.

Según la funcionaria, el stand girará en torno a la pregunta «...¿a qué huele Boyacá?, ¿a qué sabe Boyacá?...», con rutas gastronómicas y experiencias inmersivas. «...Vamos a hacer experiencias en los cafetales boyacenses, en la ruta del cacao, traeremos a nuestras cocineras ancestrales y una muestra de nuestras artesanías...», señaló, destacando que la propuesta busca resaltar la identidad cultural y el valor de los productos locales.

Rojas agregó que el espacio será «...muy tecnológico y muy visual...», diseñado para transportar a los visitantes a distintos rincones del departamento. «...Queremos llevarlos a esos lugares que todavía no conocen y que definitivamente tienen que visitar. Nuestros 24 expositores están listos para ofrecer experiencias de destino en los 123 municipios...», concluyó.