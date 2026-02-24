Hable con elPrograma

Autoridades abren convocatoria para suplir plazas de docentes en municipios de Norte de Santander

En algunas regiones aún no llegan los profesores

73 plazas habilitadas para docentes en Note de Santander / Foto Archivo

Cúcuta

Las autoridades educativas en Norte de Santander abrieron la posibilidad de asignar setenta y tres cupos para docentes en el departamento a través del Sistema Maestro.

Para ese propósito se contempla la asignación de las mismas en varis municipios de Norte de Santander y el área metropolitana de Cúcuta.

El sistema establecido por el gobierno nacional permitió durante 24 horas la inscripción de los interesados en participar en esas plazas.

“Este es el mecanismo legal que usa el gobierno para poder atender las plazas que no han sido ocupadas y se hace a través de ese mecanismo para permitirle a todos los interesados en participar” dijo un funcionario de la secretaria de educación departamental.

Para ello, las autoridades informaron que a través de una red social se habilitó la posibilidad de permitir el acceso durante 24 horas para participar en esta gran convocatoria para lograr la llegada de docentes a varios municipios de Norte de Santander.

En las últimas horas se generó una nueva protesta por la reclamación d edocentes para algunos planteles educativos de Norte de Sanander.

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

