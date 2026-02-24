Arroceros del Huila en incertidumbre ante posibles movilizaciones por acuerdos con el Gobierno

Neiva

Productores aun no definen una fecha especial para manifestar las inconformidades frente a lo que, según algunos sectores, sería un incumplimiento del Gobierno con los arroceros de esta región del país. Cultivadores explicaron que es necesario hacer algunas precisiones y mantener claridad frente a los acuerdos vigentes antes de tomar cualquier decisión que pueda afectar al sector.

Arroceros expresaron que se llegó a un acuerdo con los industriales y el Gobierno, establecido en la Resolución 243, mediante la cual se mantiene un precio de 172.000 pesos hasta el mes de mayo. Señalan que es fundamental actuar con prudencia y revisar cuidadosamente el cumplimiento de este compromiso, para no generar tensiones innecesarias en medio de la actual coyuntura.

Martin Vargas, arrocero del Huila, comento que “aunque existe una propuesta de movilización impulsada por el movimiento Dignidad Arrocera para el 2 de marzo, aún no está confirmado si se llevará a cabo. El dirigente manifestó que se encuentran en un dilema, pues deben cuidar el lenguaje y la relación con los industriales, en un escenario marcado por la sobreoferta mundial de arroz y los efectos de los acuerdos comerciales”.

En el Huila se siembran cerca de 17.000 hectáreas por semestre, lo que representa aproximadamente 34.000 hectáreas al año, con una producción significativa para el país. Sin embargo, persisten preocupaciones por el contrabando y los acuerdos con otros países, que han incrementado las importaciones. Según el vocero, el mercado nacional se encuentra sobre abastecido, situación que también impacta a los productores huilenses.