Usuarios de la salud en Cúcuta se quejan por demoras en la entrega de medicamentos

Cúcuta

Usuarios de la salud en la ciudad de Cúcuta tienen que vivir una verdadera odisea al momento de reclamar sus medicamentos. Aseguran que esperan largas filas de hasta cuatro y cinco horas y al llegar su turno son notificados que el medicamento no está disponible y queda pendiente de entrega.

“Yo tengo como una hora y media acá y todavía me faltan 60 números”, dijo uno de los usuarios que esperaba su turno para ser atendido.

“Tengo un nieto que es especial y no le entregan los pañales desde el año pasado, en octubre, no le entregan medicamentos, no le entregan cremas y pues ya uno se desespera con esta dictadura de la salud”, aseguró otro de los usuarios a Caracol Radio.

“Todo el mundo sale con las caras largas porque no hay medicamentos. Lo que nos dicen siempre es que no hay. Y ellos solo cumplen con entregarle a uno pendientes y pendientes”.

Veedores de la salud aseguran que en el departamento se han presentado el fallecimiento de varios pacientes, a la espera de sus medicamentos.