¡Orgullo cucuteño! Ángel Barajas logró la medalla de plata en la Copa Mundo de Cottbus en Alemania

Ángel Barajas, medallista de plata en los JJOO de 2024

Cúcuta

El cucuteño Ángel Barajas, de 19 años, volvió a dejar el nombre de Colombia en lo alto en su disciplina deportiva. Barajas se alzó con la medalla de plaza en la Copa Mundo de Cottbus en Alemania.

La competencia que tuvo una presentación final este domingo 22 de febrero, tuvo a un japonés, un colombiano y un ruso en el pódium.

14.966 fue el puntaje logrado por el japonés Shohei Kawakami, seguido de 14.666 que logró el colombiano y 14.233 que obtuvo el ruso Aleksandr Kartsev.

Recordemos que el cucuteño logró su clasificación a la final de la Copa Mundo de Cottbus en Alemania, con una calificación de 15.300 puntos, la mejor en la competencia.

Ángel Barajas en la Copa Mundo de Cottbus en Alemania.

“Felicitamos a Ángel Barajas por su destacado desempeño como subcampeón de Barra Fija en la Copa Mundo por Aparados realizada en Cottbus, Alemania. Su talento, disciplina y dedicación siguen dejando en alto el nombre de nuestra tierra ante el mundo”, dijo el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, quien resaltó el resultado del cucuteño.

Los mensajes de felicitaciones continuaron. La Liga Norte de Gimnasia también elogió al cucuteño. “Nos sentimos profundamente orgullosos de nuestros deportistas. Su disciplina, entrega y pasión son el motor que impulsa este sueño llamado gimnasia. ¡Gracias por hacer vibrar a todo un país!“.