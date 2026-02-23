Una avioneta no alcanzó a despegar y se salió de la pista en el aeropuerto de Nuquí en Chocó

Avioneta se salió de la pista en el aeropuerto ed Nuquí en Chocó- cortesía

Chocó

En la tarde de este lunes se reportó un incidente con una avioneta en el aeropuerto Reyes Murillo del municipio de Nuquí en el departamento del Chocó que, por fortuna, no dejó personas lesionadas.

Según el reporte de la secretaria de gobierno del Chocó, Jeny Rivas, la aeronave tipo chárter se dirigía a la ciudad de Quibdó, pero no alcanzó a despegar y, ante la velocidad, se salió de la pista.

“No pudo coger altura la avioneta, y al despegar, ya iba elevándose casi un metro más o menos, y no pudo, y alcanzó nuevamente a bajar. Entonces, como tenía todavía suficiente pista, siguió el recorrido, y cuando ya no tuvo más espacio, fue cuando se sale”, reportó la secretaria Rivas.

En la aeronave viajaban seis pasajeros y dos miembros de la tripulación.