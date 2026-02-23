Turismo en el Huila enfrenta baja ocupación hotelera y pide mayor promoción institucional

Neiva

El sector turístico del Huila atraviesa un periodo de baja demanda tras finalizar la temporada de enero. Desde la segunda quincena del mes, la ocupación hotelera disminuyó considerablemente y febrero ha registrado una caída significativa en la llegada de visitantes. Empresarios del gremio aseguran que la situación impacta directamente la economía regional. La reducción se evidencia tanto en el turismo nacional como en el internacional.

Uno de los principales llamados del sector es fortalecer la promoción del destino. Señalan que departamentos como Caquetá, Putumayo y Tolima han logrado mejores resultados gracias a estrategias de posicionamiento. En ese sentido, consideran urgente la designación oficial de un secretario o secretaria de Turismo, ya que actualmente el cargo se encuentra en interinidad. Para los empresarios, mantener esta dependencia sin liderazgo estable representa un error estratégico.

Según Fabian Cortes de ADETH, comentó que “la situación económica se suman factores externos que afectan la movilidad. Las fuertes lluvias han generado deslizamientos en sectores como Los Altares y afectaciones en vías cercanas al municipio de Hobo. Asimismo, se han presentado inundaciones en La Plata, lo que impacta la percepción de seguridad de los viajeros. A esto se añade la preocupación por un posible paro de la industria arrocera, que podría derivar en bloqueos viales”.

Pese a este panorama, el gremio mantiene expectativas frente a la participación del departamento en la feria ANATO, escenario clave para promover el destino de cara a la Semana Santa. Las autoridades han reforzado la seguridad con apoyo del Ejército y la Policía, e invitan a denunciar extorsiones ante el Gaula. Finalmente, el llamado es a diversificar la oferta turística del Huila y no concentrar la promoción únicamente en atractivos como el desierto de la Tatacoa y San Agustín.