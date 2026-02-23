Queríamos defender lo hecho como familia: Empresario que ganó demanda contra aranceles de Trump

Queríamos defender lo que hemos creado como familia: Empresario que ganó demanda contra aranceles de Trump

Rick Woldenberg es un empresario estadounidense y propietario de Learning Resources, una compañía de juguetes educativos que tiene sede en Chicago. Woldenberg cobró relevancia nacional al convertirse en uno de los demandantes en el caso ante la Corte Suprema que logró revertir los amplios aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.

Lea también: Donald Trump subirá el nuevo arancel global a un 15 %

Woldenberg, desde su posición como representante de una pequeña empresa manufacturera, argumentó que las tarifas afectaban de manera desproporcionada a compañías como la suya, encareciendo costos de producción y generando incertidumbre económica.

La decisión de la Corte Suprema que invalidó buena parte de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump no frenó su estrategia comercial. Apenas horas después del fallo 6-3, que determinó que el mandatario excedió su autoridad al usar una ley de emergencia de los años setenta para imponer gravámenes sin aprobación del Congreso, Trump anunció nuevas medidas.

Desde la Casa Blanca, el presidente activó un arancel global del 10% sobre todas las importaciones utilizando una base legal distinta. Un día después, elevó esa tasa al 15%, el máximo permitido bajo esa autoridad. Además, adelantó investigaciones por prácticas comerciales desleales para justificar futuros aranceles y confirmó que no restablecerá la exención “de minimis”, que permitía la entrada libre de impuestos de productos de bajo valor.

Le puede interesar: Corte Suprema de EE.UU. invalida los aranceles impuestos por Donald Trump

El fallo, reafirmó que la facultad de imponer impuestos corresponde al Congreso. Sin embargo, Trump prometió continuar su ofensiva comercial y aseguró que cuenta con “numerosas otras vías” para imponer tarifas.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo habló con Rick Woldenberg, quien comentó cómo fue su experiencia con esta demanda.

“Nosotros simplemente queríamos defender lo que hemos construido en la compañía durante todos estos años, es un negocio familiar que hace productos educacionales para los colegios, para las casas y significa mucho para nosotros conservar este negocio y no queríamos permitir que un político destruyera todo ese esfuerzo”, dijo el empresario.

¿Esto beneficia a China?

El mandatario Donald Trump dice que esta decisión beneficia al gigante chino, pero por el contrario, el empresario indica que: “simplemente los estadounidenses no se están viendo beneficiados, no sé si China considera esto un beneficio para ellos. Lo que sabemos es que los negocios y las empresas privadas están sufriendo”, puntualizó.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: