Italia convoca reunión con empresas tras el arancel del 10 % anunciado por Trump

El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, presidirá una reunión del grupo de trabajo formado por asociaciones y empresas para revisar la situación en materia arancelaria tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar un arancel global del 10 % a todos los países.

Tajani viajará el lunes a Bruselas para participar en el Consejo de Asuntos Exteriores y desde allí presidirá una nueva reunión del Grupo de Trabajo Arancelario con las empresas italianas, informó este sábado en una nota el ministerio.

Alrededor de 80 asociaciones comerciales y 40 empresas forman el grupo de trabajo sobre Aranceles instituido por el Gobierno de Giorgia Meloni.

Tajani también participará en una videoconferencia de los países del G7 en la que los Ministros de Comercio discutirán de varios temas “críticos”.

El presidente de Estados Unidos firmó este viernes un arancel global del 10 % sobre todos los países, como respuesta a la resolución de la Corte Suprema que detuvo su política comercial.

La ley en la que se soportó Trump para esta nueva orden ejecutiva solo permite incrementar aranceles hasta un 15 % y por períodos de 150 días, por lo que no está claro cómo se articulará a largo plazo.

El nuevo arancel fue la respuesta de contingencia de la Administración, luego de que la Corte Suprema fallara en contra de sus amplios aranceles globales.

El dictamen del Supremo afecta a la tarifa global base del 10 % a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes “recíprocos” a los socios comerciales de la mayor economía del mundo, junto a aranceles adicionales del 25 % a México y a Canadá para presionar a estos países a frenar el flujo de drogas, como el fentanilo, a través de sus fronteras hacia EE.UU.