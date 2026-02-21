Con un puntaje perfecto, Ángel Barajas pasó a la final de la Copa Mundo de Cottbus en Alemania

Cúcuta

El Lausitz Arena ha sido testigo del talento del cucuteño y medallista olímpico Ángel Barajas, quien participa en la Copa Mundo de Cottbus en Alemania.

Durante su más reciente presentación, en barra fija, logró la mejor calificación de la copa hasta el momento, con 15.300 puntos que le dio su acceso directo a la final de esta Copa Mundo. Puntaje que logró con una rutina de dificultad de 6.700 y una ejecución de 8.600.

Más información Capturado hombre señalado de hurtar tarjetas débito y realizar compras de hasta 20 millones de pesos

Este próximo domingo se enfrentará a los grandes del mundo en esta disciplina, quienes también buscarán obtener el título: el japonés Shohei Kawakami, quien logró un puntaje de 14.666, los rusos Aleksandr Kartsev con un puntaje de 14.233 y Savelii Sieedini con 14.200 puntos, el italiano Yumin Abaddani quien también obtuvo 14.200 puntos, el croata Tin Srbic con 14.100 puntos, el israelí Ron Ortal con 13.766 puntos y el belga Kilan Van der Aa con 13.766 puntos.

Una vez concluida la presentación de Barajas en Alemania, donde todos los cucuteños tienen fe que el hijo de esta tierra quedará en los más alto del pódium, el medallista olímpico continuará con más participaciones mundiales agendadas para este año, teniendo en cuenta que esto le permite obtener una mejor clasificación en el ranking mundial de la Federación Internacional de Gimnasia. En una preparación absoluta para los próximos juegos Olímpicos.