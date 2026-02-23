Menor estuvo a punto de morir en incendio estructural en Neiva

Neiva

Un menor de edad estuvo a punto de perder la vida durante un incendio estructural registrado en la ciudad de Neiva. La Oficina de Gestión del Riesgo y el Cuerpo Oficial de Bomberos informaron que en la mañana de hoy se atendieron dos conflagraciones en distintos puntos de la capital huilense, generando alarma entre la comunidad.

El primer caso se presentó en la Institución Educativa Humberto Tafur Charry, sede Palmas, ubicada en la calle 21 con carrera 56. Allí se originó un incendio en la sala de sistemas, dejando pérdidas totales de equipos de cómputo, mobiliario y un aire acondicionado. De manera preliminar, se presume que el siniestro se produjo por un cortocircuito en este equipo.

Según Elmer Pérez, bombero oficial, comento que “gracias a la rápida reacción de los docentes, los estudiantes fueron evacuados oportunamente y entregados a sus padres de familia, por lo que las clases fueron suspendidas. Afortunadamente, en esta emergencia no se reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron considerables dentro de la institución”.

Posteriormente, los organismos de socorro atendieron otro incendio en la calle 76B No. 6-65 del barrio Luis Carlos Galán. Una habitación resultó completamente destruida por las llamas, pero un menor que se encontraba durmiendo en el lugar fue rescatado con vida. La oportuna intervención de la comunidad permitió controlar el fuego, aunque se registraron pérdidas de muebles, enseres, ropa y electrodomésticos.