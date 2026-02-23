Medellín se prepara para el segundo año del Seminario de Literatura Infantil 2026 Foto: Alcaldía de Medellín

Medellín

Por segundo año consecutivo La Fundación Ratón de Biblioteca, anunció la realización del Seminario de Literatura Infantil 2026, en el que el tema principal es la literatura infaltil contemporánea.

La Fundación Ratón de Biblioteca:

Organización que por más de 43 años se ha dedicado a promover y fomentar la lectura entre niños y niñas, a través del diálogo, la literatura y espacios de aprendizaje.

Este espacio de aprendizaje incluirá momentos de conversación y reflexión colectiva, también habrá un cierre musical a cargo de Radiónica. El seminario contará con invitados nacionales e internacionales, quienes participarán de las conferencias y conversatorios.

Entre los invitados se encuentran:

Jorge Luján: Premio Iberoamericano SM 2025

Yolanda Reyes: Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil SM por el conjunto de su obra 2020

Yael Frankel: Escritora e Ilustradora

Vicenta María Siosi Pino: Premio Nati Per Leggere de Italia

El espacio propone una reflexión profunda sobre el papel de la literatura infantil contemporánea en un mundo atravesado por múltiples desafíos. A lo largo de las jornadas, se analizará cómo los autores tejen relatos que no esquivan la complejidad, sino que la traducen en un lenguaje sensible, cercano y honesto, capaz de generar preguntas y acompañar procesos.

La apuesta, es fortalecer las herramientas conceptuales y prácticas de quienes trabajan con niños y niñas, reconociendo que las historias tienen el poder de acompañar sus procesos de crecimiento y de ofrecerles claves para comprender el mundo que habitan.

Encuentre la programación completa aquí: https://ratondebiblioteca.org/seminario-literatura-infantil-2026/