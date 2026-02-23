Los detalles de la reunión que tendrán los banqueros con el MinHacienda sobre inversiones forzosas

Caracol Radio conoció detalles de la reunión que tendrán este lunes el ministro de Hacienda, Germán Ávila, con los banqueros. Será a las 3 de la tarde en Casas de Santa Bárbara, del Ministerio de Hacienda.

Hay mucha expectativa sobre qué les dirá Ávila. Los banqueros esperan que no sea para notificarles el contenido de un eventual decreto de inversiones forzosas, sino que sea para concertar medidas para financiar la emergencia por las lluvias.

Por parte del sector financiero estará Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria; Carlos Ruiz, vicepresidente de Asobancaria; María Lorena Gutiérrez, presidente del grupo Aval; Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia; Javier Suarez, presidente de Davivienda, Mario Pardo, presidente de BBVA y Diego Prieto, presidente del Banco Caja Social.

Sin duda, este asunto que tiene en máxima alerta al sector financiero se podría decantar hoy.

De hecho, todos coinciden en que las inversiones forzosas encarecerían los créditos para el resto de colombianos no priorizados y no garantiza el resultado que espera el Gobierno, que es dar créditos a los afectados por la emergencia invernal.

¿Qué son las inversiones forzosas?

Las inversiones forzosas a los bancos son una obligación para que parte de los ahorros de los trabajadores se destinen a otorgar créditos muy económicos a algunos sectores en específico.

Ante ello, Asobancaria (gremio de los bancos) afirmó que son una alternativa inconveniente, pues una de sus consecuencias sería el encarecimiento del crédito para todas las empresas y hogares en el país. Las tasas promedio de colocación podrían aumentar entre 50 y 100 puntos básicos y el crecimiento de la economía experimentaría una reducción de 0,3 puntos porcentuales como resultado de esta medida.

Por ejemplo, si alguien saca un crédito de vivienda, la tasa de interés puede subir hasta 1%, significa que una Vivienda de Interés Social se encarece en más de 35 millones de pesos.

“Además de encarecer el crédito, las inversiones forzosas pueden distorsionar el mercado. Obligar a la banca a colocar recursos sin considerar criterios técnicos, puede afectar la estabilidad financiera, y la confianza de inversionistas, tanto locales como internacionales”, señaló el gremio.

