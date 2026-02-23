Líder de las víctimas amenazado en Cúcuta denuncia que no cuenta con esquema de protección

Cúcuta.

Luego de dar a conocer nuevas amenazas en su contra, el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas y candidato al Congreso, Olguín Mayorga, le contó a Caracol Radio que en estos momentos no cuenta con un esquema de protección reforzado a pesar de los antecedentes de riesgo que son de conocimiento de las autoridades.

“El pasado sábado, hacia las 6:49 de la tarde, dos sujetos se acercaron a mi lugar de residencia y me amenazaron de manera fuerte”, relató el líder.

Según Mayorga, se encontraba en su vivienda y, al ver la presencia de los hombres, se resguardó, pero las intimidaciones continuaron desde la calle.

“Han sido una serie de amenazas consecutivas que no han parado, es una situación que se viene presentando desde meses atrás”, aseguró.

En enero del año pasado, el dirigente fue víctima de un atentado en el barrio Motilones, también de Cúcuta.

En ese mismo ataque resultó herido un hombre de su esquema de protección del momento, quien recibió un disparo en la cabeza.

“Recientemente radiqué otra denuncia por amenazas en mi contra. Me preocupa no contar con un esquema de protección por parte de la Unidad cuando no han sido denuncias tan sencillas”, expresó.

Olguín añadió que lo que más le causa inquietud es que la inteligencia de estos actores armados ya está llegando hasta los lugares de residencia.

“Nos preocupa la pasividad del Estado en brindar protección, ya puse en conocimiento de la Policía y de la Unidad Nacional de Protección (UNP) pero estamos a la espera de medidas adicionales”, concluyó.