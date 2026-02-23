“La inversión se hará sin cobrar valorización”: alcalde Dumek Turbay responde críticas de Petro

A través de su cuenta oficial de X, el presidente Gustavo Petro se refirió a una inversión pública anunciada por la Alcaldía de Cartagena, que ayudaría a los barrios Bocagrande y Castillogrande, en la protección contra el cambio climático y el impacto de las aguas pluviales.

Ante ese gasto superior a 165 mil millones, el Jefe de Estado pidió cobrar el impuesto de valorización en la zona, toda vez que subirá el costo de los inmuebles en beneficio de sus propietarios.

Tras ese planteamiento, el alcalde Dumek Turbay, defendió la iniciativa de su administración, siendo enfático en señalar que no se cobrará Valorización y que los trabajos sí van.

“Pues yo al presidente lo he invitado de gran manera a que concurra solidariamente y acompañe a financiar también las grandes inversiones que estamos haciendo en la ciudad de Cartagena; hasta ahora no he tenido ninguna respuesta de él. Solo lo leo cuando en X hace un comentario, porque no le gustan los parqueaderos que vamos a construir en el sector de Chambacú, o no le gusta que esté invirtiendo en un barrio que en equidad también lo necesita como lo hemos hecho en todos lados”, dijo Turbay Paz.

Esta no es la primera vez que entre los dos gobernantes hay diferencias por algún proyecto de ciudad.