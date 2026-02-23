Huila avanza en la organización electoral más de 19 mil jurados fueron designados para el 8 de marzo

Neiva

El proceso electoral en el Huila entra en su recta final con ajustes logísticos y operativos prácticamente concluidos. Ya fueron designados cerca de 19.300 jurados de votación y comenzaron a distribuirse los kits electorales en cada municipio. Además, se reciben los equipos necesarios para el escrutinio, garantizando así el normal desarrollo de la jornada del próximo 8 de marzo.

La Registraduría invita a los ciudadanos a consultar si fueron seleccionados como jurados ingresando a la página oficial www.registraduria.gov.co�, en el enlace correspondiente al proceso electoral. También pueden verificar la información en las sedes municipales de la Registraduría y en las alcaldías. Ser jurado de votación es un deber ciudadano y un cargo de forzosa aceptación, por lo que es fundamental cumplir con esta responsabilidad.

Yadira Cordoba, registradora en el Huila, añadió que “iniciaron las capacitaciones para jurados en Neiva, las cuales se extenderán hasta el 27 de febrero. En los demás municipios del departamento se desarrollará un cronograma similar. En total, se habilitarán 268 puestos de votación, de los cuales 121 estarán ubicados en zonas urbanas y 147 en áreas rurales, conforme a la Divipol vigente”.

En el departamento se instalarán 2.849 mesas de votación para atender a un potencial electoral de 939.740 huilenses habilitados para sufragar entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. En cuanto a las candidaturas, tras el periodo de modificaciones y una revocatoria del Consejo Nacional Electoral, el Huila mantiene 14 listas inscritas: 12 para Cámara Territorial, una por CITREP y una por la circunscripción afro.

Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) aplican en esta elección únicamente en la zona rural del municipio de Algeciras, específicamente en sus tres corregimientos. No operarán en la cabecera municipal y la curul correspondiente a la circunscripción número cinco se definirá en el departamento del Caquetá. Por su parte, la circunscripción afro permite a los ciudadanos votar por una curul nacional destinada a esta representación especial.