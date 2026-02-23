Ganaderos del Huila inician 2026 con clima favorable en el norte y dificultades en el sur

Neiva

El sector ganadero del departamento del Huila comenzó el 2026 con condiciones climáticas variables. En la zona norte, el clima ha sido favorable y ha permitido mantener buenas coberturas vegetales para el ganado. Sin embargo, en el centro y sur del departamento se registra saturación de suelos, lo que ha afectado las pasturas. Aunque no se han presentado inundaciones graves, sí persisten dificultades en vías terciarias y secundarias.

En materia económica, el precio del litro de leche pagado al productor se mantiene estable, con un promedio cercano a los 2.100 pesos. Aunque no se han registrado incrementos en lo corrido del año, los ganaderos esperan conservar ese valor durante el primer semestre. Existe preocupación por la liberación de contingentes de importación en el marco del TLC con Estados Unidos, lo que podría impactar el mercado nacional. Aun así, el gremio confía en la estabilidad del precio en el corto plazo.

Luz Enith Muñoz, del comité de ganaderos del Huila, expreso que “más del 50 % de la producción diaria, que alcanza cerca de 380.000 litros, se destina a la industria artesanal del queso. Este mercado, ligado a productos tradicionales como el quesillo y el bizcocho de achira, representa una ventaja competitiva para los productores huilenses. El valor agregado de estos derivados lácteos fortalece la cadena productiva regional. Por ello, se busca consolidar la articulación entre productores, agroindustria y consumidores finales.

No obstante, la inseguridad continúa siendo el principal desafío para el sector. Las llamadas extorsivas han aumentado en los primeros meses del año, afectando la tranquilidad de los ganaderos. Además, se han reportado casos de abigeato y carneo en municipios como Tello, Rivera, Villa Vieja y Tesalia. Las autoridades, en coordinación con el gremio y el Gaula, adelantan acciones para contrarrestar estas actividades delictivas y proteger la actividad ganadera en la región.