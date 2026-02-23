Hable con elPrograma

23 feb 2026 Actualizado 11:35

Frustran acción terrorista en zona rural de Cúcuta

Cilindros con explosivos fueron hallados en el corregimiento de San Faustino

Frustran acción terrorista en Cúcuta /Cilindros con explosivos- foto ejército

Cúcuta

Las autoridades en Cúcuta frustraron en las últimas horas un atentado terrorista que el Ejército de Liberación Nacional ELN, pretendía cometer en la zona rural.

Durante acciones de registro y control de área unidades militares y de policía evitaron la activación de varias cargas cargadas con explosivos bajo la modalidad de cilindros.

Se indicó que dos cilindros cargadas con material altamente peligroso serían utilizados para cometer acciones violentas en la zona al paso de integrantes de la fuerza pública.

Al parecer la acción sería una retaliación luego de la destrucción de un enorme complejo cocalero al parecer de esa guerrilla en el corregimiento de Buena Esperanza.

En esta zona del país, las autoridades se mantienen en máxima alerta como consecuencia de los constantes ataques de milicias urbanas contra unidades de policía en Cúcuta y el área metropolitana.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

