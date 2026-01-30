Esta es la nueva rotación del pico y placa para taxis en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), informa a la ciudadanía y al gremio de taxistas que, mediante el Decreto 0004 de 2026, se establece la nueva rotación del pico y placa para el servicio público individual tipo taxi, la cual regirá del 02 al 27 de febrero de 2026.

Esta medida tiene como objetivo mejorar la movilidad, optimizar el flujo vehicular y garantizar una prestación más eficiente del servicio de transporte público en la ciudad.

Nueva rotación de pico y placa para taxis

Durante el periodo señalado, la restricción aplicará de acuerdo con el último dígito de la placa, así:

• Lunes: placas terminadas en 7 y 8

• Martes: placas terminadas en 9 y 0

• Miércoles: placas terminadas en 1 y 2

• Jueves: placas terminadas en 3 y 4

• Viernes: placas terminadas en 5 y 6

Los taxis cuya placa coincida con los dígitos asignados para cada día no podrán circular durante la jornada establecida por la autoridad de tránsito, desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del siguiente. Se exceptúan de esta medida los fines de semana y los días festivos.

El DATT hace un llamado a los conductores, propietarios y empresas de transporte a informarse y cumplir con la nueva rotación, con el fin de evitar sanciones y contribuir al ordenamiento de la movilidad en Cartagena.