En el peaje de Saboyá, Boyacá, los habitantes se mantendrán en paro indefinido

La comunidad del Centro Poblado de Garavito del municipio de Saboyá, Boyacá, se mantendrá en protesta en el peaje del municipio / Foto: Suministrada.

Saboyá

La comunidad del Centro Poblado de Garavito de Saboyá continuará adelantando la manifestación en el peaje del municipio en protesta al mal estado en que se encuentra la vía que de Chiquinquirá (Boyacá) conduce a Barbosa (Santander).

Para los habitantes de este centro poblado la situación cada vez es más compleja con el paso de los días, ya que los visitantes de otras veredas o municipios circunvecinos dejaron de visitarlos a causa del peaje y su economía es cada vez más precaria.

“Bajo esas circunstancias hemos decidido manifestarnos pacíficamente y estamos recibiendo lo mismo. No hay respuesta, no hay presencia del Invías ni del Gobierno Nacional. La Defensoría del Pueblo y la Personería, que son entes encargados de proteger los derechos humanos, han evidenciado que el peaje acabó con nosotros, deterioró nuestro medio de vida y lo que hemos visto es que a todos nos están burlando y nosotros hoy necesitamos una solución profunda de fondo, no con una tarifa diferencial, porque (1:10) no va a cambiar que eso les permita a los habitantes de las demás veredas o municipios visitarnos. Tenemos unos problemas muy profundos de alimentación, nutrición, acceso, disponibilidad, porque se acabó la economía acá”, aseguró Yimmy Caballero, líder social de Saboyá.

Caballero asegura que son casi 30 años en los que no se ha cumplido con las obligaciones por parte del Invías y que ya es momento que lo hagan.

“La idea es mantener un paro indefinido, por eso las talanqueras están arriba, y debemos ir más allá porque son 29 años de incumplir sus obligaciones. Entonces en esa medida necesitamos que empiecen a ejecutar. La solución que hay es que el peaje sea trasladado, no hay otra alternativa y vamos a permanecer en protesta hasta que se haga”, indicó Caballero, quien, además, enfatizó que desde hace algún tiempo les solicitó el estudio técnico del peaje, pero tampoco lo han hecho.

“Ya habíamos solicitado el estudio técnico y ellos se comprometieron con desarrollarlo, firmamos el documento, el acta de compromiso, pero ya han pasado dos años y el estudio técnico no está tampoco. Ahora nos hemos enterado que el peaje, que iba por 20 años, ya lleva 29 y ahora hablan de un decreto, el 44-49, que busca prolongarlo otros 25 años más”, agregó.

Por último, el líder social del Centro Poblado de Garavito indicó que, tras la instalación del peaje, los habitantes de este sector que limita con Boyacá y Santander, se han ido de la región.

“Nosotros realmente hemos identificado las problemáticas que se han generado por el peaje y si hacemos una proyección y si la situación continúa así el Centro Poblado de Garavito tiende a desaparecer. Hace unos 20 años teníamos unos 700 habitantes, más la población flotante que teníamos de Santander y Boyacá, hoy solamente contamos con 80 o 90 habitantes”, dijo.

De acuerdo con Caballero, lo que buscan es que se concerté una mesa de diálogo con el INVIAS con el fin de lograr soluciones concretas y que no solo se encarguen del mantenimiento de la vía, sino que, además, reubiquen o quiten el peaje.