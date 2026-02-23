El Pulso del Fútbol, 23 de febrero de 2026
El Pulso del Fútbol analiza si México peligra como sede de la Copa del Mundo.
¿Es el peor momento del arbitraje en la Liga? El Pulso del Fútbol, 23 de febrero de 2026
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el supuesto caso de racismo del jugador del Benfica, Gianluca Prestianni. César dijo: “La UEFA suspendió provisionalmente a Gianluca Prestianni para el partido del Real Madrid en el Benfica. Ya muchos jugadores han hecho denuncias por ese tema”. Sobre el tema Steven agregó: “Le van a dar una fecha por lo menos mientras está en la investigación y después si se llega a comprobar algo sobre el racismo, se le darán muchas fechas, pero no sé cómo se podría demostrar”.
