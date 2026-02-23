Hable con elPrograma

23 feb 2026 Actualizado 20:43

El Pulso del Fútbol, 23 de febrero de 2026

El Pulso del Fútbol analiza si México peligra como sede de la Copa del Mundo.

El trofeo de la Copa del Mundo llega a Bogotá, Colombia. Foto: EFE. / Carlos Ortega

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el supuesto caso de racismo del jugador del Benfica, Gianluca Prestianni. César dijo: “La UEFA suspendió provisionalmente a Gianluca Prestianni para el partido del Real Madrid en el Benfica. Ya muchos jugadores han hecho denuncias por ese tema”. Sobre el tema Steven agregó: “Le van a dar una fecha por lo menos mientras está en la investigación y después si se llega a comprobar algo sobre el racismo, se le darán muchas fechas, pero no sé cómo se podría demostrar”.

No olvide escuchar el audio del programa.

