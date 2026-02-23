El Pulso del Fútbol, 23 de febrero de 2026

El trofeo de la Copa del Mundo llega a Bogotá, Colombia. Foto: EFE. / Carlos Ortega

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el supuesto caso de racismo del jugador del Benfica, Gianluca Prestianni. César dijo: “La UEFA suspendió provisionalmente a Gianluca Prestianni para el partido del Real Madrid en el Benfica. Ya muchos jugadores han hecho denuncias por ese tema”. Sobre el tema Steven agregó: “Le van a dar una fecha por lo menos mientras está en la investigación y después si se llega a comprobar algo sobre el racismo, se le darán muchas fechas, pero no sé cómo se podría demostrar”.

No olvide escuchar el audio del programa.

