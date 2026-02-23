Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

23 feb 2026 Actualizado 11:37

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Dos gatos resultaron con graves quemaduras por incendio en una vivienda del barrio Santa Lucía

Las pérdidas en enseres fueron millonarias

Cortesía

Cortesía

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

A escasas cuadras de la estación de Bomberos del barrio Santa Lucía, dos gatos fueron las víctimas de una conflagración registrada en una casa.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo a información conocida por Caracol Radio, se afectó el techo, la estructura, dos habitaciones, sala, comedor y elementos varios que se encontraban en su interior como camas, muebles, abanicos, ropa y demás electrodomésticos.

Al parecer, las máquinas tuvieron inconveniente para llegar al punto exacto, debido a que varios automotores se encontraban estacionados en la vía. Hasta el momento, no hay reporte sobre el estado de salud de los felinos, y se habla de un cortocircuito.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir