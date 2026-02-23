Dos gatos resultaron con graves quemaduras por incendio en una vivienda del barrio Santa Lucía

A escasas cuadras de la estación de Bomberos del barrio Santa Lucía, dos gatos fueron las víctimas de una conflagración registrada en una casa.

De acuerdo a información conocida por Caracol Radio, se afectó el techo, la estructura, dos habitaciones, sala, comedor y elementos varios que se encontraban en su interior como camas, muebles, abanicos, ropa y demás electrodomésticos.

Al parecer, las máquinas tuvieron inconveniente para llegar al punto exacto, debido a que varios automotores se encontraban estacionados en la vía. Hasta el momento, no hay reporte sobre el estado de salud de los felinos, y se habla de un cortocircuito.