Defensoría del Pueblo rechaza retención de caravana del Pueblo Barí en el Catatumbo

Norte de Santander.

Por medio de un comunicado, la Defensoría del Pueblo rechazó la retención de la que fue víctima una caravana de integrantes y líderes del Pueblo Barí-Resguardo Catalaura, que se desplazaba desde el municipio de Tibú hacia Cúcuta con el fin de participar en unos procesos internos de interlocución con las autoridades.

Según la entidad, los hechos se presentaron el pasado 16 de febrero, cuando la delegación fue detenida en “un retén ilegal por personas vestidas de civil que se identificaron como integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN)”.

Durante la retención, los líderes habrían sido objeto de “intimidaciones con armas de fuego, revisión de sus celulares y señalamientos estigmatizantes”.

A pesar de que la caravana logró llegar a la capital nortesantandereana sin mayores contratiempos, la Defensoría advirtió que este tipo de acciones “obstaculizan sus procesos de participación ciudadana y generan zozobra en la comunidad, además vulneran la integridad de los líderes indígenas y constituyen una infracción al Derecho Internacional Humanitario”.

El organismo hizo un llamado a las autoridades para que se active de manera inmediata una ruta de prevención y protección que garantice la seguridad de los delegados durante su permanencia en la ciudad y, especialmente, en su retorno al territorio.

Asimismo, advirtió a los grupos armados para que respeten a la población civil y los espacios de interlocución legítima de los pueblos indígenas con el Estado.